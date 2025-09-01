Flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza retomó su viaje luego de regresar a puerto por mal clima

The first vessel "Sirius" of a civilian flotilla, carrying pro-Palestinian activists and humanitarian aid and aiming to break the Israeli blockade of the Gaza Strip, leaves the Barcelona port on September 1, 2025, after being forced to return due to bad weather. Fierce Mediterranean winds forced back to Barcelona a Gaza-bound flotilla carrying humanitarian aid and hundreds of pro-Palestinian activists including environmental campaigner Greta Thunberg, organisers said today. Some 20 vessels left Barcelona yesterday aiming to "open a humanitarian corridor and end the ongoing genocide of the Palestinian people" amid the Israel-Hamas war, said the Global Sumud Flotilla -- sumud being the Arabic term for "resilience". (Photo by Lluis GENE / AFP) / LLUIS GENE

Los barcos que transportan ayuda humanitaria y a cientos de activistas hacia Gaza, de la flotilla Global Sumud, zarparon nuevamente desde Barcelona hace algunos minutos, pocas horas después de haber tenido que regresar a ese mismo puerto por los fuertes vientos en el Mediterráneo debido a las condiciones del clima.

“Debido a las inseguras condiciones climáticas (...) regresamos a puerto para dejar que pasara la tormenta”, afirmó la misión en un comunicado, sin precisar cuándo dieron media vuelta las embarcaciones.

“Esto supuso retrasar nuestra salida para evitar complicación con las embarcaciones más pequeñas”, agregó, citando ráfagas que superaban los 55 kilómetros por hora.

La flotilla, que está compuesta de unas 20 embarcaciones, llegará a Túnez en los próximos días donde se unirán otras embarcaciones.

Desde Barcelona viaja una delegación de colombianos. Esta acción la lidera la ambientalista Greta Thunberg.

Está previsto que lleguen a Gaza a mediados de septiembre, pero como antecedente se conoce que Israel ya ha bloqueado dos intentos de activistas de entregar ayuda en acciones parecidas por barco en junio y julio.