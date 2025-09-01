Flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza retomó su viaje luego de regresar a puerto por mal clima
La flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza ya zarpó nuevamente desde Barcelona, luego de que se vieron obligados a regresar a su puerto de origen por los fuertes vientos.
Los barcos que transportan ayuda humanitaria y a cientos de activistas hacia Gaza, de la flotilla Global Sumud, zarparon nuevamente desde Barcelona hace algunos minutos, pocas horas después de haber tenido que regresar a ese mismo puerto por los fuertes vientos en el Mediterráneo debido a las condiciones del clima.
“Debido a las inseguras condiciones climáticas (...) regresamos a puerto para dejar que pasara la tormenta”, afirmó la misión en un comunicado, sin precisar cuándo dieron media vuelta las embarcaciones.
Lea también: Israel asesinó a 2.600 gazatíes en agosto con un promedio de 20 niños muertos cada día
“Esto supuso retrasar nuestra salida para evitar complicación con las embarcaciones más pequeñas”, agregó, citando ráfagas que superaban los 55 kilómetros por hora.
La flotilla, que está compuesta de unas 20 embarcaciones, llegará a Túnez en los próximos días donde se unirán otras embarcaciones.
Desde Barcelona viaja una delegación de colombianos. Esta acción la lidera la ambientalista Greta Thunberg.
Le puede interesar: Colombianos se unen a flotilla internacional que llevará ayuda humanitaria a la Franja de Gaza
Está previsto que lleguen a Gaza a mediados de septiembre, pero como antecedente se conoce que Israel ya ha bloqueado dos intentos de activistas de entregar ayuda en acciones parecidas por barco en junio y julio.