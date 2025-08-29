Colombianos se unen a flotilla internacional que llevará ayuda humanitaria a la Franja de Gaza

Una delegación internacional compuesta por más de 100 barcos de 44 países partirá rumbo a la Franja de Gaza en una misión humanitaria sin precedentes.

Desde los puertos de Cataluña, entre ellos Barcelona, zarpará este domingo una flotilla con el objetivo de romper el bloqueo marítimo impuesto a Gaza y llevar ayuda urgente: alimentos, suministros médicos y agua potable a una población gravemente afectada por el conflicto y en riesgo de hambruna.

En esta acción participa una delegación colombiana integrada principalmente por mujeres, algunas viajaron desde Colombia y otras llegaron desde países donde se encuentran exiliadas debido al conflicto armado.

Entre los integrantes se encuentra el periodista y fotógrafo Mauricio Morales, quien ha cubierto el conflicto en Oriente Medio desde 2012 y reporta desde Cisjordania ocupada desde 2023.

“Este es un movimiento no violento, una misión de paz con el propósito de abrir un corredor humanitario para Gaza y apoyar a una población que hoy enfrenta una situación crítica”, explicó Morales en entrevista.

La ruta para llegar a Gaza

El plan inicial contempla la salida de la flotilla desde España, el domingo 31 de agosto, hacia las costas de Túnez, donde se unirán otros barcos el 4 de septiembre. Desde allí, la embarcación continuará hacia un punto del Mediterráneo aún no revelado por motivos de seguridad. Posteriormente, se integrarán más barcos provenientes de otros puertos antes de dirigirse hacia Gaza.

Mauricio Morales explicó que si bien el destino final es conocido, el camino está lleno de incertidumbre: “Existen varios escenarios posibles. Uno es que Israel intercepte la flotilla, como ha ocurrido en el pasado, incluso con arrestos y deportaciones. Otro es el más deseado por todos: lograr llegar a Gaza y entregar la ayuda”.

Entrenamiento y preparación ante los riesgos

La flotilla ha recibido entrenamiento específico en acciones de no violencia. “Nuestro enfoque es totalmente pacífico. La flotilla no tiene fines políticos ni militares, solo busca llevar ayuda humanitaria y visibilizar la crisis humanitaria en Gaza”, destacó el periodista colombiano.

Aunque no se ha hecho público el detalle del plan de entrega de la ayuda, Morales indicó que toda la logística está en manos de los organizadores internacionales del movimiento. Su propósito exclusivo es llevar la ayuda humanitaria y no hacer ninguna misión de estancia dentro de la Franja.

Para quienes desde Colombia u otros países desean unirse a esta causa o contribuir con donaciones, la delegación colombiana ha habilitado un canal de contacto a través de la cuenta de Instagram: @globalmovementtogaza_col