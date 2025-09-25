PES -Pedro Romero llevó jornada de aseguramiento en salud al barrio San Francisco de Cartagena

Cartagena

San Francisco fue el escenario para la puesta en marcha de la estrategia Aseguramiento en salud para todos, una iniciativa de la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social (PES) Pedro Romero, con el propósito de garantizar el acceso a los servicios de salud a la población en pobreza extrema del Distrito.

La actividad estuvo dirigida a cartageneros, migrantes, retornados y comunidades de acogida, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2024–2027 “Cartagena Ciudad de Derechos”.

“Estoy agradecida con el PES y la Alcaldía por esta magnífica jornada. Aquí hay gente demasiado humilde que muchas veces no tiene ni para el transporte para ir a ponerse una vacuna o hacer una consulta médica, ni para trámites como el Sisbén”, expresó Silvia Baldiris, líder comunitaria del sector.

Más de 310 personas accedieron a servicios de afiliación al régimen subsidiado en salud a través del DADIS, así como a trámites de la oficina del Sisbén, incluyendo encuestas por primera vez, reencuestas, actualización de datos, verificación de categorías C y D, retiros de ficha y hogar, e inclusión de nuevos integrantes.

Así mismo, la comunidad tuvo la oportunidad de recibir medicina general, valoración en fisioterapia, vacunación de esquema regular y asesoría del Centro Intégrate. EPS como Mutual Ser, Famisalud y Coosalud participaron facilitando afiliaciones y traslados de usuarios.