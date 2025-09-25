Cartagena

PES -Pedro Romero llevó jornada de aseguramiento en salud al barrio San Francisco de Cartagena

Se ofrecieron afiliaciones, traslados de usuarios y orientación en trámites

San Francisco fue el escenario para la puesta en marcha de la estrategia Aseguramiento en salud para todos, una iniciativa de la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social (PES) Pedro Romero, con el propósito de garantizar el acceso a los servicios de salud a la población en pobreza extrema del Distrito.

La actividad estuvo dirigida a cartageneros, migrantes, retornados y comunidades de acogida, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2024–2027 “Cartagena Ciudad de Derechos”.

“Estoy agradecida con el PES y la Alcaldía por esta magnífica jornada. Aquí hay gente demasiado humilde que muchas veces no tiene ni para el transporte para ir a ponerse una vacuna o hacer una consulta médica, ni para trámites como el Sisbén”, expresó Silvia Baldiris, líder comunitaria del sector.

Más de 310 personas accedieron a servicios de afiliación al régimen subsidiado en salud a través del DADIS, así como a trámites de la oficina del Sisbén, incluyendo encuestas por primera vez, reencuestas, actualización de datos, verificación de categorías C y D, retiros de ficha y hogar, e inclusión de nuevos integrantes.

Así mismo, la comunidad tuvo la oportunidad de recibir medicina general, valoración en fisioterapia, vacunación de esquema regular y asesoría del Centro Intégrate. EPS como Mutual Ser, Famisalud y Coosalud participaron facilitando afiliaciones y traslados de usuarios.

