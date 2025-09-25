Palmira vivirá la Media Maratón Internacional 2025 este fin de semana

La ciudad se alista para recibir a más de 20 mil corredores de diferentes edades y rincones del mundo en la Media Maratón Internacional de Palmira 2025, que se correrá este domingo 28 de septiembre en las distancias de 3k, 10k y 21k.

Se espera una masiva participación de atletas. Ya hay inscritos de Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Kenia, Estados Unidos.

Desde el jueves 25 se inició la entrega de kits en el Coliseo de la Ciudadela Deportiva, con prioridad para los grupos de adultos mayores y personas en situación de discapacidad. La entrega se extenderá hasta el sábado 27 de septiembre.

La cita dominical comenzará temprano: desde las 6:00 a.m. será el calentamiento en la carrera 33a y a las 7:00 a.m. se dará la partida oficial en el Parque Bolívar.

Alberto Llanos, el gerente del Inder Palmira, mencionó detalles de cómo se preparan para esta media maratón en Palmira

“Tenemos una bolsa de premios que asciende sobre los 25 millones de pesos y para todos los deportistas que se inscriben en nuestra media maratón internacional… nuestro alcalde ha hecho toda la gestión posible para dar dos carros cero kilómetros, tres motocicletas y diferentes premios de todas las marcas y los patrocinadores que tenemos como aliados en esta carrera”

¿Dia sin carro y sin moto?

Como parte de la logística, la Alcaldía de Palmira confirmó la restricción de carros y motos en la ciudad entre las 6:00 a.m. y la 1:00 p.m., con excepción para los vehículos que lleguen de otras ciudades.

Con esta medida, Palmira busca garantizar la seguridad y movilidad de los miles de participantes y espectadores que se sumarán a la gran fiesta deportiva.

La Media Maratón no solo será un encuentro deportivo, sino también un espacio para la integración, el bienestar y la promoción de la ciudad como epicentro de grandes eventos atléticos en el país.