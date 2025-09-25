Palestina presenta plan de constituirse oficialmente como país ante Naciones Unidas

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, habló ante la Asamblea General de Naciones Unidas y reveló cuál es el plan con el que se plantea convertir los territorios palestinos en un Estado oficial. Abbas detalló los cinco elementos clave para que Palestina sea país:

Establecer un comité administrativo en la Franja de Gaza para “manejar los asuntos internos durante un periodo específico”.

Un plan de “recuperación y construcción para la Franja de Gaza como la ribera occidental”.

Un año después de que se termine la guerra se deben celebrar elecciones.

Un comité que tiene por responsabilidad “elaborar un proyecto de constitución para pasar a ser un Estado democrático moderno”.

El líder palestino expresó su disposición total para trabajar con toda la comunidad internacional y Naciones Unidas “para darle aplicación al plan de paz”. Abbas cerró su intervención diciendo “que la paz, la clemencia y las bendiciones del señor estén con todos ustedes” y fue aplaudido por toda la Asamblea.

No dejar su tierra

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina aseguró que los palestinos no van a irse de su tierra y que “ha llegado la hora de que la comunidad internacional haga lo correcto con Palestina” para que deje de estar bajo la ocupación ilegal de Israel.

“No vamos a irnos de nuestra tierra. Nuestros pueblos se quedarán enraizados como los árboles, como las rocas. Resurgiremos de debajo de los escombros para reconstruir”, aseguró Abbas, que agradeció a los países que han reconocido en los últimos días el Estado de Palestina e instó al resto de naciones a hacer lo mismo.

Hamás no está en el futuro de Palestina

El líder palestino rechazó cualquier futuro papel de Hamás en el gobierno y condenó el antisemitismo, en un discurso ante la ONU en el que pidió a todos los países que reconozcan el Estado de Palestina, frente a las amenazas de anexión por parte de Israel.

Abbas, que gobierna en Cisjordania, adoptó un tono moderado para dirigirse a Israel y Estados Unidos, y mostró su rechazo al grupo islamista armado Hamás, que controla la Franja de Gaza.

“Hamás no tendrá ningún papel que desempeñar en la gobernanza. Hamás y otras facciones tendrán que entregar sus armas a la Autoridad Nacional Palestina”, declaró Abbas en un mensaje de vídeo dirigido a la Asamblea General de la ONU.

Rechazo a la violencia

“A pesar de todo lo que ha sufrido nuestro pueblo, rechazamos lo que Hamás llevó a cabo el 7 de octubre, acciones que tuvieron como objetivo a civiles israelíes y los tomaron como rehenes, porque estos ataques no representan al pueblo palestino, ni representan su justa lucha por la libertad y la independencia”, afirmó Abbas.

“Rechazamos que se confunda la solidaridad con la causa palestina y la cuestión del antisemitismo, algo que rechazamos basándonos en nuestros valores y principios”, añadió.

Abbas también calificó los casi dos años de guerra en Gaza como “uno de los capítulos más horribles de los siglos XX y XXI”, lo que implícitamente lo equipara al Holocausto.

Israel critica a Abbas

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, criticó el discurso del presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, por videoconferencia, ante la Asamblea General de la ONU y aseguró que “a Occidente le habla con palabras bonitas” pero “continúa alentando el terrorismo”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar

“Mahmud Abás, en su discurso por Zoom ante la Asamblea General de la ONU, dijo que está listo para recibir la Franja de Gaza, que perdió tan fácilmente ante Hamás en 2007. ¡Qué amable de su parte! No solo no cumple el compromiso —sobre cuya base se creó la Autoridad Palestina— de luchar contra el terrorismo, también continúa alentando el terrorismo pagando salarios a terroristas y sus familias”, apuntó Saar en un mensaje en X.

Además, el ministro indicó que “a Occidente le habla con palabras bonitas, pero se supone que su propio pueblo debe sacar conclusiones de la llave que lleva en la solapa de su traje”.