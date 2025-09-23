Prensa de Paraguay reacciona a posible salida de Jorge Bava de Santa Fe y la llegada a Cerro Porteño

El fútbol colombiano vivió una inesperada noticia durante la tarde de este lunes 22 de septiembre, cuando comenzó a circular la información de que el técnico campeón de la Liga, Jorge Bava, dejaría Santa Fe. Desde Paraguay lo dan como un hecho, y lo que se ha podido saber es que incluso el uruguayo viajaría a suelo Guaraní el miércoles.

Así las cosas, el último partido del cuadro bogotano bajo la dirección del uruguayo fue por la fecha 12 ante Deportivo Pasto que terminó en empate 1-1. Para la hinchada Cardenal, lejos de imaginar que quizá el próximo juego, ante Medellín por la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia, sería sin el que los acaba de sacar campeones.

Le puede interesar: Jorge Bava y la autocrítica tras empate en Pasto: “No era el resultado que veníamos a buscar”

Reacción de la prensa paraguaya a la llegada de Bava a Cerro Porteño

En Paraguay es segura su llegada y así se atreven a titularlo en los medios más importantes a nivel de deportes en ese país. ABC publicó: “Jorge Bava, nuevo técnico de Cerro Porteño. El uruguayo Jorge Bava es el nuevo entrenador de Cerro Porteño, tras la destitución del argentino Diego Hernán Martínez y el interinato de Jorge Achucarro”.

Por su parte, mencionan que Bava fue la segunda opción de la dirigencia, pues tenía negociaciones con el técnico de Nacional de Paraguay, Pedro Sarabia, ante la destitución de Diego Martínez.

Lea también: ¡Bomba en Santa Fe! Jorge Bava se iría y ya tendría listo su nuevo equipo

“La directiva azulgrana se encontraba entre la espada y la pared ante la posible contratación de Pedro Sarabia, que al final quedó sin efecto para no romper las buenas relaciones institucionales con Nacional”, se lee en ABC.

Asimismo, el diario D10 tituló: "Confirmado: Jorge Bava, nuevo técnico de Cerro Porteño". Y continuaron: “Cerro Porteño ya tiene nuevo entrenador: Se trata de Jorge Bava, uruguayo últimamente dirigiendo en Colombia”.

También mencionan lo cercano que estaba Sarabia, pero que fue Gabriel Wainer, el gerente deportivo, el que se decidió por el uruguayo. “Cuando parecía que todo apuntaba a Pedro Alcides Sarabia, DT de Nacional, finalmente la dirigencia azulgrana se inclinó por Bava, a pedido del gerente deportivo Gabriel Wainer”.

Jorga Bava, director técnico de Independiente Santa Fe / Getty Images / LUIS ACOSTA Ampliar

Entretanto, hacen mención al paso de Bava por el fútbol paraguayo, pues en 2007 defendió como arquero los colores de Libertad y entre 2019 y 2021 estuvo en Guaraní.

De momento, Bava es esperado para que tenga su debut el próximo sábado en calidad de visitante frente a Sportivo Luqueño. Tomará las riendas del equipo con 25 puntos en el segundo lugar, con tres unidades menos que Nacional, líder.

Santa Fe, que respondió a los rumores con un comunicado en el que informó que tienen contrato vigente con el uruguayo, quedará con técnico interino (Francisco López) mientras deciden el nuevo grupo de trabajo. Eso sí, todo a la espera de la oficialización.