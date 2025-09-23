“Bava llegaría a Paraguay el miércoles, no dirigiría más a Santa Fe”: Arturo Rubin

El técnico Jorge Bava, campeón con Independiente Santa Fe de la Liga Colombiana 2025-1 tras vencer a Medellín en la final, estaría cerca de ser nuevo entrenador de Cerro Porteño de Paraguay, ante la salida del profesor argentino Diego Martínez.

Lo anterior, es la información que asegura la prensa paraguaya con relación a la posible llegada del técnico al ‘Ciclón’, pues en diálogo con Caracol Deportes, el periodista deportivo Arturo Rubin, especializado en el análisis y narración de partidos, reveló detalles sobre este acontecimiento que alerta a la afición cardenal.

La información que llega desde la prensa paraguaya

¿Cuándo esperan a Bava en Paraguay?

“Acá dicen que falta la firma, pero si hay una conservación previa es porque hay acuerdo”, respondió.

¿Por qué se va Diego Martínez de Cerro?

“El equipo no juega bien, en el momento, su institución no rendía a plenitud. Entró en una etapa muy difícil, improvisó mucho y no andaba bien. Eso precipitó su salida”, explicó el periodista.

¿Por qué se fijaron en Bava?

“Saltó lo de Bava como una sorpresa para nosotros. Realmente es un nombre que no estaba, y finalmente es el indicado. Yo creo que es el nuevo técnico de Cerro”, agregó.

Cabe mencionar que Independiente Santa Fe se pronunció a través de sus redes sociales, y especificó que el técnico Jorge Bava “tiene contrato vigente con la institución”, informó el último campeón de Colombia.

Prensa de Paraguay reacciona a posible salida de Jorge Bava de Santa Fe y la llegada a Cerro Porteño

Este fue el comunicado oficial de ‘El León":

¿A cuántos días estamos del anuncio oficial?

“Santa Fe dice que sigue Bava, pero todo contrato tiene una cláusula de salida y son dos meses de salario. Salvo a que gane una millonada, para Cerro Porteño no será un obstáculo”, declaró.

“Si Santa Fe juega contra Medellín el miércoles, Bava no saldrá para Medellín, sino para Paraguay”, afirmó.

“A Bava lo recomendaron porque el campeonato está entre Guaraní, Cerro Porteño y Nacional”, finalizó el experto.