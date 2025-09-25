Nueva EPS nos debe $95 mil millones: director general de la Clínica Shaio

En las últimas horas, la Clínica Shaio anunció la terminación del contrato de prestación de servicios para usuarios del régimen contributivo de la Nueva EPS, debido al reiterado y prolongado incumplimiento en los pagos por parte de la entidad promotora de salud.

Aseguran que la deuda los llevó a condiciones operativas extremas, al punto de no contar con la capacidad que se requiere para seguir respondiendo a la demanda de servicios que genera la Nueva EPS.

En entrevista con 6AM el Dr, Gilberto Mejía, director general de la Clínica Shaio, aseguró qué: “Lo que estamos radicando y lo que estamos facturando es muy poco dinero, eso no está abriendo huecos muy grandes para la operación de la Clínica, mirando a futuro, tenemos que cerrar este contrato porque no le podemos garantizar a los pacientes los recursos adecuados para poderlos atender”.

Noticia en desarrollo