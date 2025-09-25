6AM6AM

Nueva EPS nos debe $95 mil millones: director general de la Clínica Shaio

La Clínica Shaio anunció el cierre de servicios a usuarios de Nueva EPS por el incumplimiento de pagos

Clínica Shaio. Foto: Redes Sociales - Nueva EPS. Foto: Colprensa

En las últimas horas, la Clínica Shaio anunció la terminación del contrato de prestación de servicios para usuarios del régimen contributivo de la Nueva EPS, debido al reiterado y prolongado incumplimiento en los pagos por parte de la entidad promotora de salud.

Aseguran que la deuda los llevó a condiciones operativas extremas, al punto de no contar con la capacidad que se requiere para seguir respondiendo a la demanda de servicios que genera la Nueva EPS.

En entrevista con 6AM el Dr, Gilberto Mejía, director general de la Clínica Shaio, aseguró qué: “Lo que estamos radicando y lo que estamos facturando es muy poco dinero, eso no está abriendo huecos muy grandes para la operación de la Clínica, mirando a futuro, tenemos que cerrar este contrato porque no le podemos garantizar a los pacientes los recursos adecuados para poderlos atender”.

