Israel advierte a Flotilla que lleva ayuda a Gaza que no permitirá ingreso en zona de combate

El Ministerio de Exteriores israelí se volvió a dirigir este miércoles a la Flotilla Global Sumud a la que le advirtió de que no permitirá el ingreso de barcos “en zonas de combate activas” ni “la violación de un bloqueo naval legal”.

“Tenemos otra propuesta para la flotilla Hamas-Sumud: si no se trata de provocación y de servir a Hamas, son bienvenidos a descargar cualquier ayuda que puedan tener en cualquier puerto de un país cercano fuera de Israel, desde donde pueda ser transferida pacíficamente a Gaza”, dijo el Ministerio en un comunicado difundido en su cuenta de X.

La Global Sumud Flotilla, integrada por decenas de barcos que zarparon desde costas de España, Túnez e Italia con el objetivo de romper el bloqueo de Gaza, afrontó su navegación “en alerta” hacia la franja palestina tras denunciar “al menos 13 explosiones” durante la noche del martes en su travesía.

La misión detalló este miércoles que los incidentes del martes concentraron “explosiones, enjambres de drones e interferencias en las comunicaciones”, lo que causó «una urgente preocupación» por la seguridad de los participantes.

Tras estos últimos acontecimientos, la flotilla advirtió que cualquier ataque contra su misión constituiría “crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”, y “violaría” las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia, que exigen a Israel permitir y facilitar la entrega de ayuda humanitaria a Gaza.