En Santa Rosa de Cabal intervienen fundación que esposaba y aislaba a jóvenes en rehabilitación

Luego de una denuncia que recibió la personera de Santa Rosa de Cabal, Verónica Ríos, sobre el maltrato, en una fundación, a 23 jóvenes que intentan salir de las drogas, la funcionaria comenzó a indagar para probar o desvirtuar las acusaciones.

Junto con la Secretaría de Salud y otras instituciones llegaron al sitio, ubicado en la Autopista del Café, vía a Chinchiná, en el sector de Tarapacá.

Luego de una hora lograron entrar a las instalaciones donde los jóvenes al ser entrevistados de manera individual comenzaron a contar los atropellos a los cuales eran sometidos, como estar esposados todo el día, les negaban algunas comidas, evitaban las visitas de sus familiares, lo que se considera una vulneración a los derechos.

Play/Pause Verónica Ríos, personera de Santa Rosa de Cabal 01:41 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Por su parte la secretaria de Salud del municipio, Andrea Lorena Gallo, señaló que este sitio no está habilitado, dentro de la norma, para tratar a este tipo de personas, ya que este, al ser un problema de salud, debe ser tratado por medio de la EPS de los jóvenes.

Play/Pause Andrea Lorena Gallo, secretaria salud Santa Rosa de Cabal 01:02 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este sitio fue sellado de manera temporal con el fin de salvaguardar los derechos de las personas que se encontraban internadas.