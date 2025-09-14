Kevin Mier le respondió a las críticas con un recital de atajadas para Cruz Azul

Kevin Mier venía siendo blanco de críticas luego de su partido con la Selección Colombia ante Venezuela, en el que cometió dos errores que terminaron en goles para el equipo Vinotinto, uno dejando pasar un balón debajo de su cuerpo y en el otro dejando un rebote para que Salomón Rondón luego la mandara a guardar. No obstante, regresó a su club y fue figura.

Con Cruz Azul, en el que tampoco venía siendo destacado, e incluso estaba recibiendo cuestionamientos por parte de aficionados y voces autorizadas, fue figura en la victoria a domicilio por 0-1 ante Pachuca.

Kevin Mier, el mejor del partido Pachuca vs. Cruz Azul

El portero santandereano realizó un total de 7 atajadas, de las cuales 3 fueron dentro del área. Mantuvo su arco invicto y fue elegido como la figura por los hinchas. Mier mostró sus fortalezas en el achique y los reflejos.

En el primer tiempo tuvo tres acciones destacadas. Primero un disparo a quema ropa que despejó a mano cambiada.

Luego hubo otro remate del Pachuca de larga distancia que iba al medio, pero tenía mucha potencia. La última fue dentro del área chica, donde tapó un mano a mano con gran categoría. Pero, sin duda, la mejor intervención la hizo al minuto 54, cuando atajó un remate de larga distancia y, en el rebote, salió a achicar un mano a mano clave.

Mier terminó con una calificación de 9.2 para plataformas como SofaScore y esto le permite recuperar confianza luego de varios juegos sin poder brillar. La última actuación similar la tuvo en la fecha 13 del Torneo Clausura, cuando ante Chivas de Guadalajara realizó 5 salvadas.

Mier será uno de los arqueros a tener en cuenta en el proceso camino al Mundial 2026. Para Néstor Lorenzo parece ser el segundo portero, ante la titularidad de Camilo Vargas, pues el santandereano ha actuado en 3 de los últimos cuatro juegos.