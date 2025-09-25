El 29 de septiembre será la prueba de conocimiento para los aspirantes a la Contraloría de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que fue publicada en la página oficial del Concejo de Ibagué la convocatoria a la prueba de conocimiento para los 22 aspirantes que superaron la etapa de verificación mínima de requisitos dentro del proceso de elección del próximo Contralor o Contralora Municipal para el periodo 2026-2029.

En diálogo con Caracol Radio, el presidente del Concejo, Camilo Acevedo, explicó que, una vez culminado el proceso de revisión de requisitos y atendidas las reclamaciones correspondientes, un total de 22 aspirantes fueron habilitados para continuar en la siguiente fase.

La prueba de conocimiento se llevará a cabo el próximo 29 de septiembre en la ciudad de Ibagué y será aplicada por la Universidad de la Costa, institución seleccionada para adelantar esta etapa del concurso.

“Esperamos que quienes hoy están habilitados puedan presentarse y avanzar en este proceso. La verificación realizada garantiza que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en la Resolución 245 de 2025, relacionados con documentación, experiencia y el ejercicio de funciones públicas durante al menos dos años”, destacó Acevedo.

Finalmente, el presidente del Concejo recordó además que, posteriormente, se desarrollará la etapa de examen de integridad, acompañada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, lo que permitirá garantizar transparencia en la selección y advertir cualquier situación que se presente por parte de los participantes.