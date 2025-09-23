La Procuraduría investiga cobro de viáticos sin aparente justificación en la Contraloría de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Procuraduría investiga por presunta omisión en la entrega de los informes sobre las actividades realizadas en comisiones de servicios por parte de funcionarios de la Contraloría de Ibagué entre las que se encuentra Edna Margarita Murcia jefe de esta entidad de control.

Precisamente en el informe que emitió la Procuraduría se revela que se abrió investigación a la contralora municipal de Ibagué, Edna Margarita Murcia Mejía y a la asesora jurídica de la entidad, Luz Helena Scarpetta Plazas por ese tipo de hechos.

“La investigación del ente de control se inició tras un hallazgo de la Auditoría General de la República que evidenciaría que, en las resoluciones en las que se reconocen los viáticos y gastos de viaje a la contralora y demás funcionarios de esta entidad, no se estableció como requisito la elaboración de informes ejecutivos sobre las tareas desplegadas en desarrollo de las comisiones a las que fueran nominados”, informó la Procuraduría.

Finalmente, la entidad de control argumentó que con la investigación se busca garantizar el debido proceso y el esclarecimiento completo de los hechos, por lo que se ordenó la práctica de pruebas y la suspensión de cualquier investigación interna que se adelante por los mismos hechos, mientras avanza la investigación disciplinaria.

Dato: se establecerá si Edna Margarita Murcia Mejía y Luz Helena Scarpetta Plazas omitieron la entrega de informes sobre las actividades realizadas en comisiones de servicios.