Suspenden proceso de elección del contralor o contralora de Ibagué

Ibagué

A través del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos, el Juzgado 12 Administrativo Mixto del Circuito de Ibagué ordenó al Concejo suspender de manera inmediata el proceso de contralor.

“Publicar los proyectos de actos administrativos de contenido general y abstracto que piensan proferir, como lo sería la resolución a través de la cual el Concejo Municipal de Ibagué pretendía dar apertura y reglamentación a la convocatoria pública previa a la elección de pública del Contralor (a) Municipal de Ibagué para el periodo constitucional 2026 – 2029”, dice la sentencia de primera instancia.

Caracol Radio conoció que el accionante de este primer tropiezo que tiene el proceso de elección de contralor o contralora de Ibagué, es David Tarra Buriticá, persona que solicitó la suspensión del proceso por incumplir con lo dispuestos en la Ley 1437 de 2011.

¿Qué respondió el Concejo de Ibagué?

La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Ibagué informó en un comunicado a la opinión pública que, “En atención a la decisión proferida por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Ibagué, se acoge lo dispuesto en la sentencia derivada de la activación de un recurso de medio de control de acción de cumplimiento”.

La mesa directiva del Concejo a la vez comunicó que se suspenderá el proceso de elección de Contralor Municipal de Ibagué, con el fin de surtir el procedimiento ordenado por el despacho judicial y una vez resuelto continuar con la siguiente etapa.

Asimismo, se notificará oportunamente a los interesados el acto administrativo correspondiente, así como las modificaciones al cronograma a las que hubiera lugar.

“No obstante, nos encontramos revisando con el equipo jurídico las acciones legales que proceden en el marco del debido proceso y el derecho de controversia”, indica el comunicado.

Dato: la prueba de conocimiento estaba previsto para el próximo 29 de septiembre, por lo que se tendrá que reprogramar y establecer un nuevo cronograma del proceso.