Ejército rechaza participación de uniformados en infiltración a esquema presidencial

Colombia

El Ejército le salió al paso a la polémica por las presuntas infiltraciones en el esquema del presidente Gustavo Petro, para aclarar versiones sobre el proceso penal que involucra a personal del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No.5 por posibles infiltraciones al tercer anillo del esquema de seguridad presidencial y la supuesta desprotección de un suboficial.

La institución afirmó que la investigación que llevó a las capturas fue el resultado de un trabajo conjunto de la Policía Nacional y la contrainteligencia militar, y no se originó por los testimonios del sargento segundo Jesús Rubiano Maldonado, quien insistió en que él fue el primero en denunciar este fraude y que por eso fue enviado a San José del Guaviare.

El Ejército también señaló que el traslado del suboficial en 2025 a la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10 respondió a la reorganización de la fuerza y a necesidades del servicio, asegurando que no se tratara de represalias.

Además, dice el Ejército que las peticiones de Rubiano sobre su seguridad han sido atendidas oportunamente por las autoridades competentes.

Respecto a rumores de abandono en el departamento del Guaviare, el comunicado fue enfático: “Es falso que el Ejército tiene abandonado al Suboficial… esa insinuación ultraja la moral de los cerca de cuatro mil militares desplegados en esta región”.

La institución habla una vez más de su política de “cero tolerancia” frente a la corrupción y cualquier conducta delictiva, e invitó a utilizar los canales institucionales creados para recibir y tramitar información que contribuya a la erradicación de este tipo de hechos.