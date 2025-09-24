ACEMI revela hallazgos clave sobre el cálculo de la UPC que desestimó MinSalud

Acemi, gremio que agrupa a las EPS del régimen contributibo, y participante de las mesas técnicas para revisar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación, reveló un estudio en el que se evidencian fallas técnicas en el cálculo e insuficiencia de la UPC.

Señalan que entre el 2021 y 2024, se evidencia un empeoramiento de la situación financiera del sistema de salud, como lo indica la siniestralidad, que de acuerdo a la metodología de la Superintendencia de Salud pasó de 100.8% en 2021 a 109.5% en 2024.

“El sistema gastó 109.5 pesos por cada $100 que recibió (...) la nación viene acumulando una deuda con el sistema de salud. En ACEMI la hemos denominado una deuda actuarial, que crece en el tiempo. Las estimaciones nuestras, siguiendo las metodologías de la superintendencia, dan cuenta de que esa deuda puede ser cercana a los 33 billones de pesos entre los a 2021 y 2024″, explica Mario Cruz, Vicepresidente Técnico de ACEMI.

El estudio también advierte que el Ministerio de Salud descartó el proceso de depuración y retroalimentación que está surtiendo la información que entregan las EPS al gobierno.

“Ese proceso no se está haciendo con el debido rigor ni con el debido juicio, y el gobierno ha desechado costos del sistema por cerca de 13 billones de pesos en los últimos tres años, sobre todo en lo relacionado con pacientes de alto costo, pacientes de más de 100 millones de pesos que se descartan del estudio del UPC sin razones suficientes y sin justificaciones técnicas ni clínicas que den claridad de por qué no se toman en cuenta para el cálculo de la prima”, dice Cruz.