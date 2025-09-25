¿Cuándo vuelve a jugar Linda Caicedo con Real Madrid?

Linda Caicedo es catalogada como una de las mejores jugadoras de fútbol, a sus 20 años ha se ha venido consolidando en Real Madrid. Durante la reciente premiación del Balón de Oro, se entregó en premio Kopa, otorgado a la mejor futbolista joven del año, categoría en la cual fue segunda.

Linda disputa la Liga Española Femenina y la Champions League, siendo una de las más importantes figuras del equipo.

Hace solo seis días, la futbolista vallecaucana protagonizó una espectacular jugada al estilo de Maradona. Arrastrando la marca de varias rivales para la asistencia del segundo gol (marcó Signe Bruun) y convirtiendo el tercero, en la goleada 3-0 ante Eintracht Fráncfort en la Liga de Campeones Femenina.

El equipo merengue es uno de los más fuertes en el viejo continente y en el torneo local. Linda no siempre es inicialista, en ocasiones ingresa desde el banquillo para el tiempo complementario, según las decisiones de Pau Quesada, entrenador del plantel, pero siempre es protagonista en el ataque del cuadro español. Aunque compite con varias figuras como Caroline Weir la creadora de juego o la delantera Alba Redondo.

En la tabla de posiciones de la Liga F, Real Madrid es sexto con 7 unidades. El torneo lo lidera Barcelona con 12 puntos, que son las actuales campeonas de esta competición.

¿Cuándo es el próximo partido de Linda Caicedo?

El próximo compromiso de Real Madrid es el domingo 28 de septiembre, a las 10:30 a.m (hora colombiana) ante Tenerife Femenino en el estadio Heliodoro Rodríguez López por la quinta fecha de la Liga, se espera que este presente la jugadora colombiana.