🔴 EN VIVO | Arranca discusión del Presupuesto General 2026: Congreso negó propuesta del Gobierno

Sesión de las Comisiones Económicas del Congreso que discutieron el presupuesto general de la nación para 2026(Colprensa-Senado).

Las comisiones económicas del Congreso hundieron este miércoles, 24 de septiembre, la ponencia del Presupuesto 2026 del Gobierno Nacional por $557 billones.

El congreso presentó una ponencia alternativa que busca que el presupuesto de 2026 sea por $546,9 billones, unos 10 billones menos que el original.

Durante la discusión en el Legislativo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que el Gobierno avala la propuesta alternativa de $546,9 billones en el monto.

En este orden de ideas, es importante resaltar que el Gobierno logró la aprobación en primer debate del presupuesto de 2026 por $546,9 billones, tras un acuerdo con las comisiones económicas del Congreso que incluyó la eliminación de artículos polémicos.

El ajuste redujo en $10 billones el monto inicial y dejó las cifras distribuidas en $85 billones para inversión, $102 billones en deuda y $359,3 billones para funcionamiento.

Los mayores recursos estarán en educación ($81,4 billones), salud ($74,6 billones), defensa ($63,3 billones) y trabajo ($52,5 billones).

Minuto a minuto discusión del Presupuesto General 2026

4:54 p.m. | Las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate el Presupuesto General de la Nación para 2026 con un monto de 547 billones de pesos.

4:30 p.m. | Ya hay un acuerdo en las comisiones económicas del Congreso de la República para aprobar el Presupuesto General de la Nación para el 2026.

4:07 p.m. | La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, anunció que votará de forma negativa a la ponencia mayoritaria que propone que el presupuesto para 2026 quede en 547 billones de pesos.

3:52 p.m. | Pese a que el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, afirmó que la oposición apoyará la ponencia mayoritaria del presupuesto para 2026, el representante de Cambio Radical, Mauricio Parodi, informó que votará de forma negativa.

3:39 p.m. | “Aquí el peor de los escenarios es un presupuesto por decreto”, dijo el senador y precandidato del Partido Conservador, Efraín Cepeda, quien también anunció que apoyará la ponencia que propone que el presupuesto para el próximo año sea de 547 billones de pesos.

3:39 p.m. | El senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, anunció que la oposición apoyará la ponencia alternativa que propone bajar el presupuesto para 2026 en 10 billones de pesos.

3:12 p.m. | Las comisiones económicas del Congreso de la República comenzaron la votación de las tres ponencias del presupuesto de 2026. La primera ponencia alternativa que planteaba un presupuesto de $557 billones con algunos cambios NO fue aprobada.