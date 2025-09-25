Millonarios estrena nueva camiseta: ¿Cuánto cuesta y dónde adquirirla?

Millonarios presentó este 25 de septiembre su tercera equipación, la cual tiene el rosado como color predominante, algo que no ocurría desde la temporada 2020.

A través de redes sociales, el cuadro capitalino dio a conocer la noticia bajo el siguiente mensaje: "La pasión no cambia, el estilo sí. ​​Esta es nuestra nueva camiseta alternativa: pensada para una generación que vibra distinto, pero siente igual“.

Agregándole imágenes de esta nueva indumentaria con futbolistas del plante masculino como Andrés Llinás (actualmente fuera de las canchas por lesión), Leonardo Castro, Jorge Cabezas Hurtado, Stiven Vega, Beckham Castro y el capitán David Mackalister Silva. Véala a continuación:

La pasión no cambia, el estilo sí 🔥👕​

​

Esta es nuestra nueva camiseta alternativa: pensada para una generación que vibra distinto, pero siente igual 💗⚽​



Encuéntrala en las Tiendas Oficiales MFC y en https://t.co/iPson6pG1j pic.twitter.com/3kYxEid16S — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 25, 2025

Como se mencionó anteriormente, la camiseta tiene el rosado como color predominante, además de un ligero degradado color blanco. Adicionalmente, cuenta con detalles color azul oscuro en los costados y las líneas de la tradición marca Adidas.

El cuello es en V y en la parte posterior cuenta con la inscripción: “Herencia embajadora”.

¿Cuánto cuesta y dónde adquirir la nueva camiseta de Millonarios?

Según informó Millonarios, la nueva camiseta se podrá conseguir vía física o digital en la tienda oficial del equipo. Están las versiones para hombre y mujer, además de contar, a modo de obsequio, con el parche oficial de la Liga Colombiana. El valor de la prenda es de 299.950 pesos colombianos.

Nueva camiseta de Millonarios / @MillosFCoficial Ampliar

Sobre esta novedad en el equipo bogotano, Enrique Camacho, presidente de la institución, mencionó: "Esta camiseta rosada marca un nuevo capítulo: refleja la pasión de los hinchas y su conexión con el futuro del club“.

Entretanto, Tom Michiel Vinkenvleugel, Senior Director Marketing de Adidas Colombia, añadió al respecto: “Con esta nueva camiseta quisimos ofrecer un diseño diferente y disruptivo, pensado para la siguiente generación de fanáticos. El rosado, combinado con los detalles en azul y blanco, representa frescura, modernidad y orgullo capitalino”.

Es preciso recordar que la primera indumentaria de Millonarios viene con el tradicional color azul con tonos vivos, la segunda (estrenada el pasado mes de julio) es blanca con detalles azul claro y ahora la tercera es rosada.