Colombia y Panamá lanzan estrategia de seguridad para combatir grupos delincuenciales en la frontera

Cartagena

Luego de más de seis meses de trabajo conjunto e intercambio de inteligencia, desde Cartagena los altos mandos militares de Colombia y Panamá lanzaron una nueva estrategia de seguridad fronteriza para combatir a los grupos delincuenciales que operan en la zona.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La hoja de ruta fue acordada entre las Fuerzas Militares de Colombia y el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá.

La estrategia permitirá golpear con contundencia las economías ilícitas del Clan del Golfo en Colombia y de los grupos criminales Manzana Cero y Mafias Filipinas en Panamá. Las operaciones conjuntas se realizarán en áreas de interés común donde estos grupos delinquen con narcotráfico, contrabando, minería ilegal, pesca ilegal y migración irregular.

“Con la firma de esta hoja de ruta lo que estamos buscando es ser más eficientes en el territorio gracias a la confianza que existe, pero también a intercambiar más información de inteligencia que viene tanto del lado colombiano como del lado de Panamá. Hemos, por ejemplo, observado lo efectivo de cómo se comunican nuestro Ejército Nacional con el Senafront, que es el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá”, indicó el Almirante Francisco Hernando Cubides, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia.

Todas las acciones se cumplirán en estricto respeto de los derechos humanos y aplicación rigurosa del derecho internacional humanitario. Según Cubides, gracias a esta cooperación este año se han logrado la incautación de 27 toneladas de droga en esa área fronteriza.

El comandante de las Fuerzas Militares dejó entrever sobre una posible alianza criminal del Clan del Golfo con dos grupos delincuenciales de Panamá por el control de las rentas en la frontera, especialmente en el Darién.

“Puntualmente, por ejemplo, con Panamá tenemos un empeño de ver cómo se están relacionando el Clan del Golfo que es el grupo armado ilegal que hace presencia aquí en el Darién, con grupos llamados Mafias Filipinas. Igualmente, la Manzana Cero, que es otro grupo que está allí en Panamá, y queremos mirar cómo se están comunicando en medio de la ilegalidad. Ahí hemos definido que tenemos que identificar a esos cabecillas”, concluyó Cubides.