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29 may 2026 Actualizado 20:09

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Llegaron 50 nuevos policías al Magdalena Medio bolivarense para reforzar la seguridad

Los uniformados reforzarán las estaciones de los municipios de Santa Rosa, San Pablo, Simití, Arenal, Cantagallo y Morales

Policía de Bolívar

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En el marco de la estrategia nacional liderada por el Director General de la Policía Nacional, señor General William Oswaldo Rincón Zambrano, orientada al fortalecimiento del servicio de policía en todo el país, fueron destinados 50 nuevos Patrulleros de Policía para reforzar la seguridad y convivencia ciudadana en el Magdalena Medio bolivarense.

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Los uniformados llegarán a fortalecer las Estaciones de Policía de los municipios de Santa Rosa, San Pablo, Simití, Arenal, Cantagallo y Morales, incrementando las capacidades institucionales para atender de manera oportuna las necesidades de seguridad de la comunidad.

Este importante refuerzo hace parte de la implementación del “Nuevo Modelo del Servicio de Policía”, enfocado en el patrullaje de proximidad, la prevención del delito y el fortalecimiento de la relación entre la institución y los ciudadanos.

Con la llegada de estos nuevos policías, se fortalecerán especialmente los programas de prevención y acercamiento comunitario, entre ellos:

* Policía Comunitaria

* Patrulla Púrpura

* Infancia y Adolescencia

Estas estrategias permitirán consolidar espacios de confianza, diálogo y trabajo articulado con la ciudadanía, priorizando la protección de niños, niñas, adolescentes, mujeres y comunidades vulnerables.

La Policía Nacional ratifica su compromiso con la seguridad integral de los habitantes del Magdalena Medio bolivarense, trabajando de manera permanente para construir entornos más seguros, fortalecer la convivencia y garantizar la tranquilidad de todos los ciudadanos.

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