Mesa de la Cartageneidad: lista la agenda para celebrar los 493 años de historia y cultura

Cartagena de Indias sigue fortaleciendo el orgullo por su identidad, historia y cultura. En el marco de la conmemoración de los 493 años de fundación de la ciudad, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, lideró la primera Mesa de la Cartageneidad 2026, un espacio institucional y participativo que busca seguir consolidando los valores cívicos, culturales y ciudadanos que representan el ser cartagenero.

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La jornada se realizó en la Fundación Universitaria Colombo Internacional, Unicolombo, sede Centro, y contó con la participación de diferentes dependencias distritales como el IPCC, la Secretaría de Educación, el IDER, Corpoturismo, la Escuela Taller Cartagena de Indias y la Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa, además del acompañamiento de entidades educativas.

Durante la mesa se presentó la hoja de ruta para fortalecer la apropiación de la identidad cartagenera, promoviendo una ciudadanía activa, la cultura ciudadana y la dignificación y protección de la Cartageneidad.

En este espacio también se destacó el reconocimiento de importantes hitos culturales de la ciudad, como la inclusión de la champeta como Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia y tradiciones emblemáticas como Ángeles Somos, símbolos que mantienen viva la esencia de Cartagena.

Asimismo, la Escuela de Gobierno presentó el programa “Cartageneidad con orgullo y esplendor” y socializó las estrategias que viene desarrollando para promover el sentido de pertenencia por la ciudad, entre ellas las Rutas de la Cartageneidad, que ya completan 36 recorridos realizados durante la actual administración, además del Concurso de Historia y Oratoria “Voces de la Cartageneidad 2026”, el Diplomado en Historia y Pedagogía Intercultural, la estrategia Mi Barrio es Cartagena y nuevas acciones pedagógicas de cultura ciudadana.

El director de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, Robinson Casarrubia, destacó la importancia de este espacio para construir una agenda conjunta que fortalezca la identidad de la ciudad.

“Logramos consolidar una hoja de ruta que nos permitirá trabajar intensamente por recuperar y fortalecer los valores culturales, ciudadanos y cívicos que definen al pueblo cartagenero. Esta será una agenda nutrida y articulada entre distintas entidades del Distrito para seguir promoviendo el sentido de pertenencia y el orgullo por Cartagena”, afirmó Casarrubia.

El funcionario también resaltó que la programación de la Semana de la Cartageneidad, del 1 al 6 de junio, incluirá actividades culturales, pedagógicas, deportivas y recreativas dirigidas a toda la ciudadanía.

Dentro de la agenda conmemorativa se encuentran actos solemnes de izada de bandera, conciertos gratuitos, rutas patrimoniales, festivales deportivos, jornadas culturales, recorridos educativos, concursos de historia y oratoria, actividades en bibliotecas y museos, además de eventos especiales en escenarios renovados de la ciudad.

Entre las actividades más destacadas están el gran concierto gratuito organizado por el IPCC para el 5 de junio; las jornadas deportivas impulsadas por el IDER en el Nuevo Chambacú y en los escenarios próximos a entregarse, como el complejo deportivo de Alameda La Victoria; y las estrategias de promoción turística lideradas por Corpoturismo para posicionar el cumpleaños de Cartagena a nivel local y nacional.

La Secretaría de Educación también se sumará a la conmemoración con actividades institucionales, desfiles de bandas estudiantiles y la presentación de los avances en infraestructura educativa, resaltando la intervención de 35 colegios distritales como uno de los grandes regalos para la ciudad.

El director del IDER, Campo Elías Teherán, destacó la importancia de articular esfuerzos institucionales para seguir fortaleciendo la identidad cartagenera y el sentido de pertenencia por la ciudad.

“El cumpleaños de Cartagena es el escenario ideal para seguir recuperando esos valores y ese sentido de pertenencia por nuestra ciudad. Hoy vemos cómo distintas dependencias de la Alcaldía trabajan de manera articulada alrededor de la Cartageneidad y de fortalecer el orgullo de ser cartageneros”, expresó el funcionario.

El director también resaltó que desde la administración distrital se vienen impulsando acciones orientadas a fortalecer la cultura ciudadana y promover espacios de integración comunitaria a través del deporte, la recreación y la apropiación de la identidad cultural cartagenera.

Esta conmemoración busca exaltar la historia, la cultura y, especialmente, a su gente, promoviendo el orgullo de ser cartagenero y fortaleciendo la construcción de ciudadanía desde el respeto, la identidad y el amor por la ciudad.

La Alcaldía de Cartagena invita a todos los cartageneros a sumarse a la celebración de los 493 años de la ciudad y a participar activamente en cada una de las actividades programadas durante la Semana de la Cartageneidad y el mes de junio, resaltando que el mejor homenaje para Cartagena es recuperar y vivir diariamente los valores que representan la esencia de su gente.