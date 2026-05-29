En defensa de la niñez: Policía Nacional realiza campaña preventiva en el Centro Histórico

Con el propósito de fortalecer la protección integral de niños, niñas y adolescentes, La Policía Nacional a través de su Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, realizó una actividad de prevención y control en el Centro Histórico de la ciudad, desarrollando una campaña de sensibilización frente a la problemática del reclutamiento e instrumentalización de menores de edad.

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Durante la jornada, los uniformados socializaron con residentes, comerciantes y turistas la importancia de proteger a la niñez y adolescencia, evitando que sean utilizados por grupos delincuenciales o vinculados a actividades ilícitas que vulneren sus derechos, integridad y proyecto de vida.

La Policía Nacional recordó que la protección de los menores es una responsabilidad compartida entre autoridades, familias y comunidad, resaltando la necesidad de fortalecer los entornos seguros, la comunicación familiar y el acompañamiento permanente a niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, se entregaron recomendaciones preventivas a la ciudadanía, entre ellas:

• Estar atentos a cambios de comportamiento en menores de edad.

• Supervisar los entornos y compañías que frecuentan los niños y adolescentes.

• Promover el diálogo y la confianza dentro del núcleo familiar.

• Denunciar cualquier hecho sospechoso relacionado con explotación, utilización o reclutamiento de menores.

De igual manera, durante la actividad se socializaron las rutas de atención y las líneas de emergencia 141 del ICBF y 123 de la Policía Nacional, invitando a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier situación que ponga en riesgo la integridad y bienestar de la niñez.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destaco que la Policía Nacional reafirma su compromiso con la defensa y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, e invita a toda la ciudadanía a convertirse en garante de su seguridad y bienestar.