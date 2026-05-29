Condenan a 16 años de prisión a un hombre que intentó asesinar y violar a su expareja en Cartagena

Las pruebas presentadas por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar permitieron que un juez con función de conocimiento condenara a 16 años de prisión a un hombre de 60 años, responsable de los delitos de feminicidio y acceso carnal violento, ambos en grado de tentativa.

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La decisión judicial se relaciona con los hechos registrados el 2 de marzo de 2024, cuando el sentenciado, simulando ser amable y servicial recogió a su excompañera sentimental con la falsa promesa de llevarla al trabajo, en el mercado de Bazurto. Durante el recorrido decidió primero ir a la residencia donde él vivía, en Villa Aranjuez.

Una vez en el lugar la intimidó con un arma blanca, la obligó a ingresar y tras exigirle la entrega del celular, la despojó de su ropa. La mujer de 40 años fue golpeada hasta hacerle perder el conocimiento.

La Fiscalía demostró que el sentenciado, una vez cometido el crimen, trasladó a su expareja a un centro asistencial donde nuevamente la amenazó de muerte, en caso de que contará lo sucedido. La mujer permaneció recluida en una clínica por 11 días.

La Policía Nacional capturó al agresor el 11 de julio en Cartagena. Contra esta decisión proceden los recursos de ley.