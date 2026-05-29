Capturado conductor de tractocamión que agredió a agente de tránsito durante operativo de control

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT rechaza de manera contundente la agresión de la que fue víctima uno de sus agentes de tránsito durante un operativo de control realizado en la zona de la Sociedad Portuaria de Cartagena.

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Ante la situación, unidades de la Policía Nacional atendieron de inmediato el caso y realizaron la captura en flagrancia del presunto responsable, quien fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su respectivo proceso judicial.

El DATT recuerda a la ciudadanía que los agentes de tránsito cumplen una función fundamental para garantizar la seguridad vial, la movilidad y la protección de la vida de todos los actores en las vías, ejerciendo su labor conforme a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito.

La entidad también explica que agredir a un agente de tránsito o a cualquier servidor público en Colombia constituye el delito de violencia contra servidor público, tipificado en el Artículo 429 del Código Penal Colombiano, conducta que puede acarrear penas entre 4 y 8 años de prisión, además de otras sanciones que podrían agravarse dependiendo de las circunstancias del caso.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT hace un llamado al respeto por la autoridad y la convivencia ciudadana, reiterando que ningún acto de violencia puede justificarse frente al ejercicio legítimo de las funciones públicas.