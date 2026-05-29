Fase 2 de Nuevo Chambacú: así será el ecosendero que conectará con la India Catalina

En medio de la reubicación de las últimas familias que habitaban en precarias condiciones en el sector “Las Pesebreras” de Chambacú, quienes ahora habitarán techos dignos y propios, ayer el alcalde Dumek Turbay dio detalles sobre una nueva amenidad que tendrá el complejo deportivo: un ecosendero de contemplación conectado directamente con la India Catalina.

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La fase 2 del Nuevo Chambacú, “Ligas Mayores”, incorporará senderos ecológicos elevados, conectividad peatonal y espacios de contemplación en armonía con el ecosistema de manglar y la laguna de Chambacú.

El Distrito garantiza que no habrá tala ni deforestación de manglares, sino que se limpiarán y acondicionarán para que se convierta en atractivo natural para locales y turistas.

La transformación del Nuevo Chambacú no solo cambiará el paisaje urbano de Cartagena con modernos escenarios deportivos y espacios públicos de calidad. La segunda fase del proyecto también se convertirá en un referente de integración entre infraestructura, naturaleza y sostenibilidad ambiental.

Uno de los componentes más destacados de esta etapa será la construcción de un circuito de ecosenderos elevados que recorrerán el borde natural del manglar existente, permitiendo a ciudadanos y visitantes disfrutar de este ecosistema sin afectar su equilibrio ambiental.

La Alcaldía de Cartagena confirmó que estos senderos tendrán una estructura tipo deck, similar a la que hoy disfrutan los cartageneros en la Plaza de Variedades, lo que permitirá recorridos seguros, accesibles y amigables con el entorno natural.

Además, el proyecto contempla la construcción de un puente peatonal que conectará directamente el Complejo Deportivo Nuevo Chambacú con la plazoleta de la India Catalina, fortaleciendo la movilidad de peatones y la integración de este nuevo espacio con el Centro Histórico y sus áreas de influencia.

El alcalde Dumek Turbay destacó que el desarrollo de esta obra se realiza bajo un principio innegociable: la protección absoluta del ecosistema de manglar que rodea el sector.

“Aquí no habrá tala ni deforestación. Los mangles permanecerán donde están. Lo que vamos a hacer es limpiarlos, recuperarlos y acondicionarlos para que hagan parte de un espacio público moderno, sostenible y respetuoso con el medio ambiente”, señaló el mandatario.

De acuerdo con el Distrito, el cordón natural de mangles será conservado en su totalidad y se convertirá en uno de los principales atractivos del proyecto. La vegetación proporcionará sombra natural a los recorridos peatonales y contribuirá a mantener las condiciones ecológicas del entorno.

Los senderos fueron concebidos para conjugarse con el paisaje y el ecosistema verde existente, permitiendo que los visitantes caminen entre la vegetación, observen la fauna asociada al ecosistema y disfruten de una experiencia de contacto directo con la naturaleza en pleno corazón de Cartagena.

La intervención busca convertir una zona que durante años permaneció abandonada, prohibida para la ciudad y subutilizada en un corredor ambiental, recreativo y turístico que complemente la oferta deportiva, recreativa y familiar del complejo.

Con esta apuesta, Nuevo Chambacú avanzará hacia un modelo de desarrollo urbano que combina deporte, espacio público y sostenibilidad, demostrando que es posible ejecutar grandes obras de transformación sin sacrificar los ecosistemas estratégicos de la ciudad.

La segunda fase del proyecto, que actualmente supera el 75 % de ejecución, contempla además la construcción de la cancha principal de fútbol, estadio de sóftbol, skatepark, graderías, zonas comerciales, urbanismo y parqueaderos, consolidando a Nuevo Chambacú como uno de los complejos deportivos y recreativos más importantes del Caribe colombiano.

“Queremos que Cartagena tenga grandes obras, pero también que conserve su riqueza ambiental. Nuevo Chambacú será un ejemplo de cómo el desarrollo puede convivir con la naturaleza, respetándola y convirtiéndola en protagonista de la transformación”, concluyó el alcalde Dumek Turbay.