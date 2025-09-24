¡Terminó la angustia! Los 23 mineros atrapados en mina de Segovia fueron rescatados con vida

Segovia- Antioquia

La empresa La Reliquia confirmó que, un poco después de la una de la tarde de este miércoles, se registró el rescate del total de los 23 mineros que permanecieron atrapados a 80 metros bajo tierra en un socavón en el municipio de Segovia desde el lunes 22 de septiembre. Primero salieron siete.

La empresa informó que este rescate positivo, porque todos están con vida , se logró gracias al trabajo de la brigada de la empresa y con el liderazgo de la Agencia Nacional de Minería y otros de la zona.

“La Reliquia SAS informa con satisfacción que los 23 trabajadores que permanecían atrapados bajo tierra en nuestra mina formalizada en el municipio de Segovia comenzaron a ser rescatados hacia las 10 am de este miércoles 24 de septiembre de manera exitosa. Estas personas se encuentran a salvo y en buenas condiciones de salud luego de lograr salir por sus propios medios sin requerir apoyo para su movilización a la superficie”, manifestó Juan Esteban Álvarez Garcés, jefe de Protección de la mina.

Aníbal Mena Rincón, uno de los trabajadores rescatados, agradeció el trabajo conjunto que permitió que ellos lograran reencontrarse con sus familias.

“Agradecido con Dios y con toda la brigada de ARIS y con los otros compañeros de aquí de la mina que prácticamente dieron el esfuerzo, la dedicación, el tiempo para fortalecernos allá.

Rubén Darío García Montoya, otro de los rescatados, también les agradeció a las familias por la paciencia.

“A todos los que estaban interesados en sacarnos de allá a la empresa como La Reliquia y a los administradores de la Airis por tenerlos en cuenta y no déjanos caer la moral allá abajo, no nos faltó nada, gracias a Dios. A las familias que están aquí apoyándonos también, que estén en constante comunicación con nosotros, muchas gracias. Y a los compañeros que estuvieron también conmigo ahí adentro, también por mantener el ánimo de todos, porque en realidad estamos bajo mucha presión”.

Recordemos que los 23 atrapados, 18 son de La Reliquia y los otros cinco son trabajadores de la multinacional Aris Mining, quienes adelantaban una revisión rutinaria en las operaciones de La Reliquia, el alcalde de Segovia Edwin Castañeda Vahos agregó.

“A los familiares, agradecerles por la paciencia. Creo que fue un momento difícil para todos, para nuestro territorio. Todo Segovia lo sintió y por eso esa solidaridad se mostró en todos lados, en las calles, acá, pendientes de todo lo que venía ocurriendo. A nuestros mineros, bienvenidos nuevamente a superficie. Y es para nosotros una alegría que vuelvan al seno de sus hogares”.

Todos los trabajadores salieron en buen estado de salud tras 48 horas de zozobra por su bienestar.