Cartagena implementaría Zonas de Estacionamiento Reguladas en vías públicas: ¿de qué se trata?

Cartagena

La gerente de Espacio Público y Movilidad, Tannis Puello, confirmó que el Distrito de Cartagena adelanta en la implementación de Zonas de Estacionamiento Reguladas (ZER), las cuales le permitirán a los ciudadanos parquear en vías públicas de la ciudad a bajo costo bajo la supervisión de la autoridad de tránsito DATT.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta iniciativa busca frenar el mal parqueo, el aumento de parqueaderos ilegales y la instalación de “obstáculos” en espacios públicos de la ciudad por parte de residentes en las calles internas de algunos barrios.

Este sistema que ya opera en varias ciudades del país como Medellín, Bogotá y Montería, le brindará a la ciudadanía opciones seguras para parquear sus vehículos. La Alcaldía de Cartagena busca también recuperar los espacios públicos invadidos en diferentes sectores de la ciudad con la instalación de talanqueras, postes e incluso parqueaderos improvisados.

Las Zonas de Estacionamiento Regulado incidirán positivamente en la movilidad, al restringir el parqueo de vehículos en la vía solo a los sitios autorizados, lo que permitirá una movilidad más ágil y segura, y una mejor organización en el uso del espacio público.