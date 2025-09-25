Artbo 2025: 48 galerías de 170 artistas en feria internacional que se desarrolla en Bogotá

Bogotá D. C.

Bogotá se prepara para recibir la vigesimoprimera edición de la Feria Internacional de Arte (Artbo) de la ciudad, organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).

Se trata de uno de los encuentros más relevantes del arte contemporáneo a nivel latinoamericano. Para este año habrán 48 galerías provenientes de 18 ciudades, que se expondrán en el Centro de Convenciones Ágora Bogotá, ubicado al pie de Corferias en la Cl. 24 #38-47 del jueves 25 al domingo 28 de septiembre.

Un total de 170 artistas nacionales e internacionales tendrán la oportunidad de presentar sus creaciones a los bogotanos. También participarán 32 instituciones, 40 librerías y 77 editoriales.

La CCB, ente organizador, dice que, con el evento, buscan dinamizar la escena cultural de Bogotá, para posicionar a la ciudad como un referente internacional.

El formato de esta edición del Artbo propone un recorrido vertical en los cinco pisos del Ágora, donde se ofrece a los asistentes una propuesta artística de alta calidad, además de una experiencia completa que reúne a los distintos actores, como curadores, coleccionistas o galeristas, de la escena artística capitalina y de otras partes del mundo.

¿Qué podrá ver en el Artbo 2025?

Junto a las 48 galerías que fueron seleccionadas por un comité especializado, habrán charlas, foros, talleres y actividades pedagógicas, que se dirigen tanto a profesionales del sector, como al público general.

Por otro lado, la feria se complementa con otras actividades que se desarrollan en museos, galerías y otros espacios independientes de la capital.

En adición, habrá una sección especial nombrada como ‘Proyectos’, que cuenta con curadurías que exploran lenguajes experimentales y contemporáneos dentro de la amplia oferta de galerías que van desde exposiciones consolidadas a nivel internacional hasta espacios autogestionados.

Ovidio Claros, presidente ejecutivo de la CCB, destacó el impactó de la feria más allá de la escena artística de la ciudad: “El arte desempeña un papel fundamental no solo en la vida cultural, sino también en el crecimiento económico de nuestra ciudad. Genera oportunidades, empleos y fomenta el turismo”.

Artbo espera más de 25 mil asistentes a la feria

Jaime Martínez, director del evento, aseguró que esperan entre unos 25 mil y 28 mil asistentes al Artbo 2025.

Si bien, la tarifa para el público general tiene un costo de 25 mil pesos, estudiantes, menores de edad, mayores de 60 años, personas con movilidad reducida y miembros del Círculo de Afiliados de la CCB podrán ingresar de manera gratuita a la feria.

La agenda de la feria incluye visitas guiadas por expertos, actividades educativas y espacios gastronómicos que enriquecen la propuesta de la edición número 21 del Artbo.