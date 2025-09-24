Vigilantes de la U Nacional alertan que habría nuevas agresiones en su contra: “somos el blanco”

Plantón frente a la Universidad Nacional en conmemoración de un año del Paro Nacional del 2021. / Caracol Radio ( Caracol Radio )

Bogotá D.C

Luego de la situación de orden público que se presentó en la tarde de este martes 23 de septiembre en el campus de la Universidad Nacional, en el que un grupo de personas quemaron una motocicleta que pertenecía al personal de vigilancia, los trabajadores alertaron que podría haber más agresiones en los próximos días.

“Somos el blanco en estos momentos porque están convocando más asonadas contra vigilancia. Están convocando para el jueves una asonada más. También están convocando posiblemente para el sábado que quieren venir a hacer más agresiones hacía vigilancia y no hay garantías”, señaló José Pinilla, coordinador de vigilancia de la Universidad Nacional.

Los trabajadores de vigilancia expresaron que necesitan apoyo de los entes de control ya que la rectoría los ha ignorado en sus peticiones de garantías para ejercer su labor.

“Nosotros somos funcionarios públicos y la ley contempla la agresión a funcionario público como un delito . Sí necesitamos el apoyo de los entes de control como la Procuraduría o hasta la Fiscalía para que tomen cartas en el asunto ya que la universidad no está haciendo absolutamente nada”, aseguró Hermes Ariza, un trabajador de vigilancia y egresado de la Universidad.

Aumento de la inseguridad en la Universidad Nacional

El personal de seguridad ha reportado el incremento de casos de inseguridad en el campus universitario debido a la falta de control en las puertas de ingreso.

“Se ha incrementado el hurto de maletas, el hurto de bicicletas, el hurto de los elementos de los estudiantes, las autopartes de los carros porque realmente no podemos hacer control en estos momentos”, indicó Penilla.

Señalan los trabajadores que a la universidad ingresa todo tipo de personas que entran licor y drogas, una situación que según ellos, se salió de control.

“Hay un grupo de personas que son externas a la universidad y creen que como es pública pueden entrar a cualquier hora y hacer y deshacer. La universidad es pública, pero los bienes inmuebles son fiscales”, indicó Ariza.

Hasta el momento, la directivas de la Universidad Nacional no se ha pronunciado sobre estas declaraciones del personal de vigilancia.