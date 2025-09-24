Vigilantes de la Universidad Nacional expresan falta de garantías para realizar su trabajo

En la tarde de este martes 22 de septiembre la Universidad Nacional fue escenario de hechos violentos con la quema de motocicletas que pertenecían a los trabajadores de la empresa de vigilancia de la institución educativa.

Ante estos hechos, la Vicerrectoría de la sede Bogotá rechazó las agresiones, que según indica, sucedieron por “las agresiones ocurridas el domingo 21 de septiembre en la Ciudad Universitaria por parte de la División de Vigilancia y Seguridad (DVS) a un grupo de jóvenes que buscaban realizar su práctica de parkour en el campus”.

Desde la Universidad anunciaron que interpondrá acciones legales y disciplinarias pertinentes ya que dos trabajadores y un guarda sufrieron lesiones.

Sin embargo, desde la División de Vigilancia y Seguridad de la Universidad expresaron su preocupación por “la falta de garantías que tienen los para ejercer nuestra función y la continua exposición a la que nos vemos enfrentados en nuestra integridad personal y riesgo con nuestras vidas”.

Indicaron que las condiciones en las que trabajan son cada vez más difíciles ya que no pueden ejercer el control debido a las personas que no pertenecen a la universidad y que entran reiteradamente al campus.

La división de seguridad rechaza el comunicado de la Vicerrectoría de Bogotá, asegurando que “no es cierto” lo que ocurrió el pasado 21 de septiembre.

“Fuimos objeto de vejámenes, ofensas verbales y a nuestra integridad personal las cuales incluyeron escupitajos en el rostro y malos tratos”, señalaron.

Los trabajadores de vigilancia le piden al rector de la Universidad, Leopoldo Múnera, que se adopten medidas y se garanticen las herramientas para ejercer su labor de seguridad.