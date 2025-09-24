Una mujer hirió con arma blanca a su propia madre en un hecho de violencia intrafamiliar en Armenia

Armenia

No paran los hechos de intolerancia en el Quindío donde en las últimas horas se registraron dos casos de agresión a madres por parte de sus hijas.

El caso más grave se presentó en el barrio La Grecia de la ciudad donde una mujer de 31 años fue capturada porque agredió físicamente a su progenitora con arma cortopunzante. El otro hecho se registró en vía pública del barrio El Marín del municipio de Montenegro donde una adolescente agredió física y verbalmente a su madre.

El secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez lamentó este tipo de situaciones que tienen que ver con la descomposición social.

Fue claro que todo está relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas y la salud mental por lo que de manera articulada buscan alternativas para mitigar estas afectaciones.

“Todo esto tiene relación con el tema de la drogadicción. Hoy estamos viviendo una descomposición social. Hoy el quindío tiene un problema de salud mental. Está claro y eso es lo que nosotros necesitamos comenzar a trabajar. Como desde la institucionalidad, como desde lo privado, como desde las iglesias, como desde la religión podemos replantear esta situación", afirmó.

Sostuvo que el llamado es a construir tejido social porque también han evidenciado que en los últimos días dos casos de presuntos jóvenes desaparecidos al parecer se evadieron de sus hogares por el tema del consumo.

“Quiero contarle una una situación hace poco realicé un comando situacional en unos sectores de Armenia y una mamá se me arrimó. Me dijo, “No sé qué hacer con mi hijo o que lo maten o que lo metan a la cárcel, pero ya estoy cansada.” Y mire la posición de una madre frente a una situación de de su hijo. Y el llamado es a reconstruir tejido social", mencionó.

La joven que generó la lesión con arma blanca fue capturada y deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar ante la autoridad competente y la menor del caso en Montenegro fue aprehendida por el mismo delito.