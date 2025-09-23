Inicia la versión número 33 del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón en el municipio de La Merced

Manizales

Once ligas participarán en el Campeonato Nacional Masculino de Fútbol de Salón sub-15, en el que Cundinamarca buscará defender el título y Santander, actual subcampeón, espera llegar nuevamente a la final. En total, son 132 jóvenes competirán esta semana en distintas fases clasificatorias, así lo explica el presidente de la Liga Caldense de Fútbol de Salón, Milton Hernández Botero.

“La idea es que los visitantes se lleven una buena imagen del municipio. Cada liga llega con 12 jugadores y estaremos jugando dos grupos de cuatro y uno de tres. Después del sorteo, clasificarán los tres primeros de los grupos A y B y los dos primeros del grupo C para jugar el viernes en la mañana los cuartos de final, en la noche la semifinal y el sábado la gran final”.

¿Cuáles son las delegaciones que participarán?

Caldas, Antioquia, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Risaralda, Tolima, Santander.

“Tenemos un grupo importante que ha competido a nivel nacional en la categoría sub-13 y juegos intercolegiados. El técnico del equipo es el profesor Kevin Leal y el asistente técnico es el profesor Jaime Cuervo Lozada, un hombre que ha ganado todo en este deporte y quien es respetado y apreciado por los deportistas. El objetivo es tener una buena representación y disputar las posiciones de honor el sábado”, comenta el Presidente de la Liga Caldense de Fútbol de Salón.

Los partidos se jugarán en el coliseo municipal, el cual fue remodelado recientemente para la competencia; la selección Caldas, ocupó en la edición anterior del campeonato la cuarta posición que se disputó en la ciudad de Valledupar.