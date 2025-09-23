Integrante del cartel de alias ‘Calarcá’ es capturado por las autoridades al noroccidente de Caldas

Manizales

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, publicó en su cuenta de ‘X’ que soldados del ejército con el apoyo judicial de la policía sostuvieron un combate en el noroccidente del departamento de Caldas contra miembros de la estructura 34 de las disidencias de alias ‘Calarcá’, dejando como resultado un capturado y armamento incautado.

¿Cuál es el material incautado?

Un fusil calibre 5,56 mm.

Una mini uzi.

Una subametralladora calibre 9 mm.

Tres proveedores.

122 cartuchos.

Tres radios de comunicación.

Dos radios escáner.

Material de intendencia.

De acuerdo a información de las autoridades, el grupo criminal tendría intenciones delictivas de expandir su presencia al suroeste antioqueño y el occidente de Caldas, sin embargo, por las labores de inteligencia desplegadas por el Gaula militar Valle de Aburrá, con apoyo del Ministerio de Defensa, lograron ubicar el terreno donde los señalados se escondían y planeaban la ejecución de sus delitos.

Le puede interesar: Para garantizar la seguridad en los cafetales la Policía en Caldas lanzó el Plan Cosecha 2025

Los miembros de las disidencias notaron la presencia de los militares, por lo que los atacan y se desencadena en un combate finalizando en la huida de los disidentes, quienes abandonaron a uno de sus integrantes y material de guerra. Según información oficial, el capturado es Gilberto Duarte Cardona, alias ‘Andrés’, al parecer, tendría a su cargo el manejo de las finanzas ilegales de esta comisión.

Le puede interesar: En menos de una semana se registraron dos hurtos a cafetales en Anserma, Caldas

De esta manera, las autoridades neutralizan la expansión del bloque ‘Magdalena Medio’ a través de la estructura 36 y la comisión 34 ‘Efraín Guzmán’, debilitando la estrategia de presencia criminal desde la subregión del norte de Antioquia hacia el suroeste de ese departamento y noroccidente de Caldas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

El jefe de la cartera ministerial advierte que atacar a un soldado o policía es atacar a toda Colombia lo que representa un evidente delito que no permitirán. Además, ordena fortalecer el dispositivo de seguridad y aumentar las labores de inteligencia militar con el objetivo de anticiparse ante intenciones delictivas de grupos ilegales garantizando bienestar a los habitantes.