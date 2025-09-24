Farándula

Resurrection Fest 2026: Iron Maiden, Limp Bizkit y más leyendas del metal

El festival gallego confirma su cartel para julio de 2026 con íconos del rock y el metal mundial

El Resurrection Fest se consolida como uno de los encuentros más importantes para los fanáticos del rock y el metal a nivel global.

Desde su primera edición en 2006, ha reunido a agrupaciones históricas como Misfits, Slayer y Bring Me the Horizon, convirtiéndose en una cita obligada para los amantes de los sonidos más potentes.

Para 2026, el festival regresa con una edición cargada de energía y nostalgia.

Entre los artistas confirmados destacan Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson, Trivium, Cavalera Conspiracy, P.O.D., Blood Incantation, Converge, The Rasmus, Imminence, Thrown, Caliban, House of Protection, Feuerschwanz, Man With a Mission, Get the Shot y The Vintage Caravan.

Muchos de estos shows serán únicos en España, lo que convierte al Resurrection Fest 2026 en una oportunidad irrepetible para ver a estas bandas en vivo.

El evento se llevará a cabo durante cuatro días: 1, 2, 3 y 4 de julio de 2026, en su tradicional sede en Galicia. La expectativa crece entre los seguidores del género, que ya se preparan para vivir una experiencia inolvidable.

