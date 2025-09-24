Rechazar el genocidio no es de derecha ni de izquierda: viceministro para el diálogo social

Viceministro para el diálogo social y Bandera de Palestina - (cortesía gobernación del Quindío y Salih Okuroglu/Anadolu via Getty Images)

Armenia

En el marco de un foro de derechos humanos que se llevó a cabo en el centro de convenciones de Armenia hubo pronunciamiento sobre la situación de la paz del país y de la violencia en Palestina.

En efecto el embajador de Palestina en Colombia, Raouf Al-Maliki celebró el reconocimiento de varios países del mundo al estado de Palestina porque son de mucho peso que podría cambiar el rumbo de la violencia que se vive actualmente en su país.

En cuanto a la posición de Estados Unidos de mantenerse en el apoyo a la guerra fue enfático en afirmar que se genera un peso en la colectividad internacional.

“Esperamos que más países se unan a este gesto que además de ser simbólico es histórico, pero también pensamos que puede cambiar incluso el rumbo de la cuestión palestina a través de que este sea un primer paso para que sea seguido por más pasos orque solo con el reconocimiento no podemos cambiar la vida de los palestinos sobre todo en la Franja de Gaza, poner fin al genocidio", indicó.

Señaló que con el reconocimiento más peso están ganando otros países a nivel mundial lo que genera presión en los Estados Unidos para que tome partido y permita un cese al fuego que termine la guerra en Palestina.

Viceministro para el diálogo social sobre Palestina

Por su parte el viceministro para el diálogo social y los derechos humanos del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón calificó como un error el hecho de que sectores políticos del país no apoyen a Palestina por la polarización.

El viceministro advirtió la compleja situación ad portas de las elecciones por eso considera es un error el hecho de que quienes apoyen a Palestina sean considerados netamente de izquierda y los que apoyen a Israel de derecha.

“Yo creo que denunciar la muerte y genocidio no es de izquierda ni derecha. Es un tema de humanidad. Yo creo que nadie estaría contento que en este país se estuvieran matando, matando de hambre, bombardeando, así como pasa en algunos municipios de Colombia. No es de izquierda y derecha, es un tema de humanidad. Y los que crean que están llevando eso como que yo apoyo Israel porque soy derecha y apoyo a Palestina, por ser de izquierda están equivocados", mencionó.

Dijo que la postura en contra de esa situación de violencia es un tema de humanidad por eso es fundamental defender la vida porque no es de un color político.

También dijo que es fundamental que se tomen las acciones tendientes a terminar la guerra en Palestina porque es un evidente genocidio.