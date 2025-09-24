Prensa portuguesa raja a Richard Ríos tras fallar oportunidad clara de gol

Benfica y Rio Ave empataron 1-1 en el compromiso aplazado por la primera jornada de la Liga de Portugal. Como es habitual, el volante antioqueño Richard Ríos hizo parte de la nómina inicialista, elegida por José Mourinho y estuvo en el terreno de juego hasta al minuto 92′.

El colombiano estuvo en el medio campo de Benfica junto a Enzo Barrenechea y Heorhiy Sudakov, quien fue el encargado de marcar al minuto 86′. Sin embargo, ‘Las Águilas’ dejaron escapar esta victoria en su casa.

El descuento de Rio Ave se dio en minuto 91′ con anotación de André Luiz, quien selló el empate.

Pese a la continuidad que se le ha dado a Ríos, sigue errando pases clave en sus presentaciones con el club. Aunque su registro de la jornada fue 34-40 pases completados, la prensa portuguesa no pasó desapercibido este dato, y lo cuestionó.

A esto se le suma una acción clara de gol que no logró concretar sobre el minuto 73′, donde quedó solo frente al arco, sin portero, y solo debía empujar el balón al fondo de la red.

¿Qué dice la prensa de Portugal de Richard Ríos?

Tras finalizar el compromiso, el diario deportivo portugués ‘A Bola’ no dejó pasar la oportunidad para criticar el desempeño del jugador de la Selección Colombia, que llegó a Benfica este semestre como refuerzo procedente del Brasil.

En la página web del medio, calificaron de la siguiente manera la actuación del volante antioqueño ante Rio Ave:

“Mucha amplitud defensiva y agresividad, salvo por el gol del Rio Ave. También mostró poca capacidad para desarrollar el equipo cuando tenía el balón en los pies. Demasiados pases errados, un disparo desviado por encima del larguero y un milisegundo de retraso para marcar en el segundo palo en el minuto 72”, agregó.

En la calificación que realizan a cada jugador, Richard recibió solo cuatro puntos de diez posibles, considerándolo como una de las actuaciones más bajas junto a Samuel Dahl y Fredrik Aursnes.

Otro medio portugués es el portal de ‘Mais Futebol’ que se refirió al rendimiento del colombiano este martes 23 de septiembre de esta manera:

“Un punto negativo. Estuvo flojo en todas sus jugadas, especialmente en ataque, sin conseguir pases ni recepciones fáciles. Su mayor error fue justo en la portería, al no anotar en el minuto 72. El aficionado más incauto no se imaginaría que se trata de un jugador de 27 millones de dólares”, sentenció.

Richard Ríos ha jugado 11 compromisos oficiales como inicialista en el club portugués, con el que incluso ya celebró el título de Supercopa en este arranque de temporada.