“No nos han entregado la necropsia”: Hermana de hombre que murió atropellado afuera del Movistar

Colombia.

Mónica Blanco, hermana de Sergio Blanco, el joven hincha de Santa Fe que murió tras ser arrollado por un vehículo el pasado 7 de agosto cuando trababa de alejarse del Movistar Arena, lugar en donde se iba a llevar a cabo el concierto de la agrupación argentina ‘Damas Gratis’, dijo a Caracol Radio que la investigación no avanza y que, aún no les han entregado la necropsia y señaló que, no saben las razones por las que Medicina Legal no ha entregado el informe.

“En un principio, fuimos, pero no nos habían entregado el papel. Como todo es por internet, ya pasamos la solicitud, pero hasta el momento, no nos la han respondido”. Detalló la hermana de Blanco.

La familiar de la víctima, también señaló que las autoridades no les dan razón alguna sobre la investigación del caso.

“Nosotros tuvimos una reunión inicial con la SIJIN, donde nos mostraron los videos que ya todo mundo ha visto, pero hasta ahí. Nos indicaron que iban a enviar los videos a Medellín porque tienen una mejor tecnología para poderlos revisar y ver si se puede ver la placa, pero eso ya hace más de 15 día y nadie se ha comunicado con nosotros”. Afirmó la hermana de la víctima.

En cuanto a las declaraciones, la hermana del joven, dijo que las autoridades no les dieron una fecha exacta de respuesta.

Según lo informado, precisamente hoy, se llevará a cabo una audiencia con los familiares de la víctima para verificación de datos, pero no tienen mayor claridad sobre los temas que allí se abordarán.

Finalmente, la hermana de Sergio Blanco, hizo un llamado a las autoridades pidiendo celeridad en el caso y aseguró que se sienten muy abandonados como familia de la víctima.

“Les pido que se pongan la mano en el corazón y nos ayuden como familia, como ciudadanos porque realmente, todos merecemos una respuesta. Tanto una persona que tenga dinero y apellido, como un ciudadano de a pie, que le pueda pasar una cosa como esta”. Añadió.