James Rodríguez reaparece con León con gol y una asistencia ante Mazatlán

Pese a que Eduardo Berizzo encendió las alarmas el pasado viernes al asegurar que James Rodríguez se había perdido el duelo ante los Xolos de Tijuan por una lesión en el talón de Aquiles, el volante colombiano reapareció y por todo lo alto este martes, en el duelo ante Mazatlán, por la fecha 10 del fútbol mexicano.

El colombiano, en el terreno del juego desde el pitazo inicial, anotó un gol y dio una asistencia en el triunfo parcial de La Fiera 2-0. El colombiano también estrelló un balón en el travesaño, en lo que hubiera sido un auténtico golazo.

A los 45+2 minutos, luego de una sujeción en el área sobre el defensa vallecaucano Stiven Barreiro, James cambió por gol un lanzamiento desde el punto penalti, con un cobro al poste de la mano derecha del arco defendido por Ricardo Gutiérrez.

Les debía los goles de La Fiera y para empezar aquí les dejo el primero, el de James. 🇨🇴



¡Qué clase para ejecutar un penal! 💚🦁 @clubleonfc #LaLigaDeLaAfición✨ | #J10 | #AP25 pic.twitter.com/jd2OoYwje3 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 24, 2025

En un abrir y cerrar de ojos, León amplió su ventaja a los 45+5 minutos, nuevamente con el 10 colombiano como gran protagonista. El capitán de la Selección Colombia lanzó un espectacular centro con la pierna izuq¿¿quierda, dejándole la pelota en la cabeza al panameño Ismael Díaz, quien venció de gran manera a Gutiérrez.

Una asistencia que dejó a más de uno sin palabras, incluyéndome. 😤🇨🇴



¡Tremendo el pase de James Rodríguez a Ismael Díaz de León para el segundo del @clubleonfc! 🦁#LaLigaDeLaAfición✨ | #J10 | #AP25 pic.twitter.com/wz69GTpIoJ — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 24, 2025

Noticia en desarrollo...