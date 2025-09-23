Hugo Rodallega habló sobre posible salida de Jorge Bava de Santa Fe para Cerro Porteño: Esto dijo

Hugo Rodallega, capitán y principal referente de Independiente Santa Fe, dialogó con los medios desde el Aeropuerto, donde el equipo viajó rumbo a Medellín, para afrontar el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia. Rodallega se refirió a la situación del técnico Jorge Bava.

Bava, según reconoció el presidente Eduardo Méndez en rueda de prensa, recibió una oferta para dirigir a Cerro Porteño de Paraguay. El técnico uruguayo viajó rumbo a Medellín para disputar el juego de Copa de este miércoles.

¿Qué dijo Hugo Rodallega?

Sobre la situación de Bava, Rodallegó comentó: “Está tranquilo, está acá con nosotros, vamos viajando a afrontar nuestro objetivo que es enfrentar a Medellín en una instancia de Copa muy importante y ya me imagino que él habrá tenido su respectiva reunión con el presidente. Son cosas que nosotros como futbolistas entendemos e intentamos que no desequilibre en el grupo”.

El capitán Cardenal reconoció que no es un tema que le compete a los jugadores: “Es un tema que a nosotros nos deja por fuera, es una situación que como equipo no quisiéramos que suceda, pero son cosas que se manejan y se entienden. Como grupo estamos bien, fuertes, mentalizados en ir a afrontar el partido con la responsabilidad que se requiere y con la compañía del cuerpo técnico. Todo está normal”.

Sobre la charla de este martes con el urugayo, comentó: “Hoy nos enfocamos en lo que va a ser Independiente Medellín, en lo táctico, en la preparación del partido como tal, no se tocó ningún tema. Anoche simplemente el profe tuvo una conversación con algunos de nosotros, pero dijo que acá todo está normal”.