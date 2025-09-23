Independiente Medellín vs. Santa Fe por Copa Colombia: prográmese acá con el partidazo
Uno de los duelos más emocionante de los cuartos de final del torneo.
Independiente Santa Fe se volverá a encontrar con Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, luego de que en ese mismo escenario deportivo el equipo bogotano le arrebatara la séptima estrella al Poderoso tras vencerlo (1-2).
Aunque esta vez, ambos equipos se enfrentarán en el partido de ida correspondiente a los cuartos de final de la Copa Colombia. Cabe recordar que Medellín clasificó a esta instancia tras vencer a 2-1 a Fortaleza, mientras que Santa Fe eliminó a Alianza (5-2).
Último antecedente
La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el pasado 29 de junio en el estadio Atanasio Girardot, partido que correspondió a la gran final de la Liga Colombiana del primer semestre. Santa Fe se coronó campeón del torneo y consiguió su décima estrella. El marcador global concluyó (2-1) a favor del León.
Posible alineación de Medellín
Eder Chaux; Esneyder Mena, Jose Ortíz. Fainer Torijano, Daniel Londoño; Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Francisco Chaverra; Jarlan Barrera; Brayan León y Francisco Fydriszewski.
DT: Alejandro Restrepo
Posible alineación de Santa Fe
Andrés Mosquera Marmolejo; Elvis Perlaza, Emanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Ewil Murillo, Daniel Torres, Yílmar Velásquez; Santiago Mosquera, Hugo Rodallega y Omar Fernández.
DT: Jorge Bava
Fecha, hora y cómo seguir
El partido se llevará a cabo este miércoles 24 de septiembre desde las 6:00 de la tarde. Usted podrá disfrutar las emociones de este partidazo a través de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y mediante el minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.
¿Cuándo se juega el partido de vuelta?
El compromiso que definirá quien será el equipo que avance a las semifinales de la Copa Colombia, se disputará el próximo miércoles primero de octubre en el estadio El Campín a partir de las 8:00 de la noche.