Méndez confirma oferta de Cerro Porteño por Jorge Bava ¿Hay posibilidad de renovar con Santa Fe?

Sigue la confusión en Santa Fe sobre el futuro del entrenador Jorge Bava. Si bien desde Paraguay aseguran que será el técnico de Cerro Porteño, el presidente de la institución, Eduardo Méndez, citó a una rueda de prensa en la que aseguró que, a la fecha, sigue siendo el encargado del equipo y tiene contrato vigente.

Méndez confirmó que Bava sí recibió una oferta del equipo paraguayo y este se la comunicó para discutirla. Eso sí, si Cerro paga la cláusula, Bava estaría en el derecho de irse, pero mientras tanto Santa Fe y Jorge Bava iniciaron diálogos para una renovación de vínculo, que va inicialmente hasta diciembre de 2025.

“A raíz de una noticia que salió el día de ayer, en donde dan por un hecho que el profesor Bava se va a trabajar a Cerro Porteño, nosotros inmediatamente hicimos un comunicado en el que acotábamos que el técnico tiene un contrato hasta diciembre”, iniciódiciendo Méndez.

“El día de hoy se acaba de ir el profe Bava con su uniforme y su maleta para viajar a la ciudad de Medellín (para el partido de Copa ante Medellín este miércoles), significa que no hay de parte de él ningún acuerdo firmado tal y como se ha expresado en la gran mayoría de medios", agregó en la primera respuesta.

Santa Fe es “prioridad” para Jorge Bava

Méndez continuó agregando que se sentarán con el técnico paraguayo en búsqueda de una renovación, acotando que el hecho de que haya llegado la oferta de Cerro Porteño, hace que se agilicen las negociaciones entre Santa Fe y el entrenador de 44 años.

“Durante todo este semestre hemos venido hablando del próximo año, pensando en la Libertadores, tratando de buscar equipo para representar al país. A él le llegó una oferta de Cerro Porteño, pero le ha manifestado al club que su prioridad es Santa Fe y que iba a hablar conmigo. Con el requerimiento que se hizo nos reunimos hoy y ya firmamos que nos vamos a sentar, vamos a revisar la oferta que le hicieron”, comentó.

“Estamos hablando, buscando un acuerdo. Estamos buscando que continúe porque es nuestra intención, siempre hemos hablado de cómo vamos a preparar el otro año”, añadió.

Sobre la cláusula de rescisión

Diferentes periodistas aseguran que la cláusula de rescisión de Bava es de 200 mil dólares. Si bien no dio detalles del monto, Méndez manifestó que favorece al club y al propio técnico.

“Sé que con el técnico hablaron, llegó la oferta el día de ayer, por ningún lado es obligación del equipo contactarnos. Es una cláusula que hoy favorece al club o al técnico, como debe ser (...) Hoy no estamos buscando técnico, estamos sentados con un técnico buscando ampliar el contrato”, concluyó.

Así las cosas, Bava de momento se mantiene en el cargo y será el técnico este miércoles desde las 6:00 de la noche en el Atanasio Girardot, a la espera de conocer alguna determinación sobre la renovación o si definitivamente se marcha a suelo paraguayo.

