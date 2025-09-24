Hasta el 30 de septiembre están habilitadas las inscripciones para la carrera “Fuerza Rosa 2025″

Cúcuta

Desde la Fundación Dimensión Rosa están invitando a todos los amantes del deporte, para que participen en la carrera “Fuerza Rosa 2025″. Una campaña que busca recolectar recursos para mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en Cúcuta.

“La cita es para este 19 de octubre, día en el que se conmemora la lucha contra el cáncer. Vamos a hacer un llamado de conciencia y queremos que Cúcuta se vista de rosa. El año pasado nació la carrera, con la participación de 300 corredores y este año queremos que nos acompañen 1.000 personas”, dijo Diana Antolínez, directora de la Fundación Dimensión Rosa.

La salida de esta jornada deportiva será en el parque Playa hasta llegar al Patín de las Frutas, en el Malecón.“Lo más lindo de esta carrera es que tenemos un dorsal, donde tu vas a poder hacer un homenaje especial a esa persona que ha padecido el cáncer, bien sea que ya no esté entre nosotros o que superó ese proceso. Esto tiene un significado muy importante”.

Resaltó que hasta el 30 de septiembre, los interesados se pueden inscribir “y todo lo que reunamos con la inscripción va a ir directamente en el apoyo a nuestra mujeres, 280 que están padeciendo esta enfermedad”.

La carrera contempla 5K y 10K, en una jornada donde además se busca sensibilizar sobre esta enfermedad, en el marco del Día Internacional de lucha contra el Cáncer de mama.