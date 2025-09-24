En Cúcuta piden que se establezcan mesa de paz con las bandas criminales

Cúcuta

Enrique Pertuz, defensor de DD.HH en Norte de Santander, indicó que, teniendo en cuenta que son cerca de 30 bandas criminales con injerencia en el Área Metropolitana de Cúcuta y que todas están generando afectaciones en material de orden público en la ciudad, se debe considerar la opción de crear mesas de diálogo de paz.

“Es necesario, porque frente a la nueva realidad que hoy se vive en Cúcuta, con más de 25 estructuras al margen de la ley, hace necesario que el presidente de la República volteé su mirada para esta región”, dijo Pertuz.

Enfatizó que así como el gobierno nacional se interesó por problemáticas similares presentadas en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, lo debe hacer por Norte de Santander, especialmente la zona de frontera.

Indicó Pertuz que estas estructuras criminales “hoy tienen control y dominio, no solamente en corregimientos y barrios, sino también en comunas de Cúcuta. Incluso para entrar a estas comunas y estos barrios, hay que pedirles la autorización a estas estructuras que hoy se encuentran al margen de la ley”.

Recordemos que, entre estas organizaciones, están las bandas trasnacionales, quienes incluso se han atribuido amenazas contra el alcalde de la ciudad.