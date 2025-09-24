Glifosato, bombardeos y diálogos de paz: el Sí o No del 5X20 de Hora20 

En el 5X20 de Hora20 de Caracol Radio, los precandidatos Juan Daniel Oviedo, Paola Holguín y Felipe Córdoba respondieron a 10 preguntas de “Sí o No” en materia de seguridad.

Los tres precandidatos señalaron no estar de acuerdo con la reanudación de la mesa de negociación con el ELN, suspendida desde inicios de año por parte del Gobierno Nacional.

Ninguno de los precandidatos estuvo de acuerdo en darle amnistías a miembros de organizaciones armadas con estatus políticos.

En cuanto a reanudar los bombardeos, Felipe Córdoba y Paola Holguín estuvieron de acuerdo, mientras Juan Daniel Oviedo resaltó que sí lo haría, pero sin poner en riesgo a la población civil. También respondieron frente al futuro de las aspersiones con glifosato, un tema con el que los tres están de acuerdo que debe volver bajo condiciones de precisión y mitigación del impacto ambiental, como medida para combatir el creciente panorama de cultivos ilícitos en el país.

Frente a nuevos marcos jurídicos y leyes de sometimiento para las bandas criminales, todos dijeron que sí la impulsarían, pero con un enfoque diferente a la presentada por el gobierno nacional hace algunos meses. En línea de una política de paz, Felipe Córdoba y Paola Holguín dijeron que no eliminarían una figura como la del comisionado de paz, mientras que Juan Daniel Oviedo, señaló que esta debería estar en cabeza del Ministerio de Justicia. Otro caso en el que Oviedo no estuvo de acuerdo con los otros precandidatos fue impulsar un estado de excepción que permita tomar decisiones en términos de orden público, pues él señaló que sí lo haría para garantizar recursos, mientras tanto, Córdoba y Holguín insisten en que no es necesario.

Por el lado del cumplimiento del Acuerdo de paz del 2016, Córdoba y Oviedo dijeron que cumplirán con lo acordado, mientras que Paola Holguín manifestó que deben revisarse algunos puntos ante el incumplimiento tanto de la JEP como de las Farc.

Los tres precandidatos afirmaron solicitar ayuda a Estados Unidos para combatir el narcotráfico, mientras que ninguno estuvo de acuerdo en impulsar una especie de policía cívica para reforzar las labores de Policía en las ciudades.