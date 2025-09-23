Gobierno condiciona permanencia de grupos armados en mesas de diálogo a tranquilidad en elecciones

AME6751. BOGOTÁ (COLOMBIA), 07/04/2025.- El consejero comisionado para la Paz de Colombia, Otty Patiño, habla durante una entrevista con EFE este lunes, en Bogotá (Colombia). Patiño considera que los primeros acuerdos logrados con el Frente Comuneros del Sur, una disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), deben abrir los ojos de esa guerrilla, de la que dice que no escucha ni a su propia gente ni a las comunidades en las regiones para hablar de paz. EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

Colombia

Tras asistir a un debate de control político sobre los avances implementación del Acuerdo de Paz en la Comisión Legal de Paz de la Cámara de Representantes, el consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, afirmó que los diálogos con grupos armados dependen de la tranquilidad de las elecciones de 2026.

#POLÍTICA “Estamos haciendo el esfuerzo para que todo aquel que está sentado en una mesa de negociación respete las elecciones, es una de las condiciones por las cuales puede permanecer en la mesa de negociación”, afirmó el consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño.… pic.twitter.com/TTKmSPHfye — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 23, 2025

Según dijo Patiño, esta es una de las condiciones para que estos grupos sigan en las mesas de negociación.

“Estamos haciendo el esfuerzo para que todo aquel que está sentado en una mesa de negociación respete las elecciones, es una de las condiciones por las cuales puede permanecer en la mesa de negociación”.

Gobierno podría retomar diálogos con ELN

De hecho, afirmó el consejero comisionado que el ELN, grupo armado con el que actualmente no se tienen diálogos, solicitó participar de una nueva mesa de negociación. Dijo también Otty Patiño que uno de los mínimos para reactivar dichas conversaciones es que se acabe con el reclutamiento de menores.

“Hay otros temas que indudablemente son muy importantes, como son el no reclutamiento de niños, de niñas, la desvinculación de los niños y niñas de las filas. Hemos dicho que no se puede admitir ningún proceso de paz que no recoja el clamor de las familias en el reclutamiento forzoso”.

#POLÍTICA El consejero comisionado afirmó además que uno de los mínimos para que se retomen los diálogos con el ELN es que se acabe con el reclutamiento de menores.



“Hay otros temas que indudablemente son muy importantes, como son el no reclutamiento de niños, de niñas, la… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 23, 2025

Sumado a esto Otty Patiño se volvió a referir a la designación de 16 ex jefes paramilitares como gestores de paz e indicó que dichos nombramientos respondieron a una solicitud que se adelantó entre la Consejeria de Paz y el Ministerio del Interior.