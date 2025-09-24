Temblor estremeció con fuerza a Cúcuta y la zona de frontera

Temblor en Venezuela estremeció a Cúcuta y la zona de frontera. Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Cúcuta.

Un temblor de magnitud 6,1, con epicentro en Mene Grande, estado Zulia (Venezuela), se sintió con gran intensidad en la tarde de este miércoles en Cúcuta, Villa del Rosario y la zona de frontera, donde la fuerza del movimiento obligó a evacuar establecimientos comerciales, instituciones educativas y edificios residenciales.

El evento sísmico se registró a las 5:21 de la tarde, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y su profundidad superficial favoreció que el impacto se extendiera hasta el nororiente colombiano.

En la capital de Norte de Santander, decenas de ciudadanos relataron que la vibración se prolongó por varios segundos y generó alarma en diferentes sectores.

En Villa del Rosario, los reportes fueron similares: habitantes salieron apresurados a las calles y varios locales comerciales interrumpieron sus actividades mientras pasaba el remezón.

En algunos conjuntos residenciales y colegios, las evacuaciones se realizaron de manera preventiva siguiendo los protocolos de seguridad.

Minutos después del primer movimiento, a las 5:40 p. m., se produjo una réplica de magnitud 4,3 que volvió a sentirse en la frontera, aunque con menor intensidad.

Hasta el momento no se han reportado daños estructurales ni personas lesionadas en Norte de Santander.

Sin embargo, organismos de socorro mantienen la verificación en la zona y reiteraron a la ciudadanía la importancia de conservar la calma y atender las recomendaciones en caso de nuevos movimientos telúricos.