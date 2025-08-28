Fuertes temperaturas se mantendrán en la ciudad advierten autoridades ambientales

Cúcuta

Desde hace tres semanas la ciudad de Cúcuta experimenta fuertes temperaturas que han obligado a cambiar los hábitos de los ciudadanos, motivadas por esta situación.

Desde la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, Corponor se informó que el fenómeno esta asociado a una condición climática neutra, donde hay una reducción de la presencia de precipitaciones y un aumento de la temperatura.

Jorge Arenas subdirector de medición y análisis explicó a Caracol Radio que “en estos climas la condición de viento y humedad relativa debe ser considerada para evaluar el comportamiento”."

“La parte más caliente que se presenta en la zona es la zona de los barrios aeropuerto, El Salado y Urbanizaciones García Herreros donde en horas de la tarde se siente con más intensidad este factor”. dijo el funcionario.

Esta situación tiene desesperados a los ciudadanos cucuteños que han tenido que consumir mayor agua, más energía y que incluso han tenido que acudir a los profesionales de la salud por los efectos de las altas temperaturas.