Autoridades verifican autoría de video amenazante contra comerciantes de La Alejandría

Banda delincuencial amenaza a comerciantes del Centro Comercial La Alejandría de Cúcuta. / Foto: Tomada de video.

Cúcuta

Luego de conocerse un segundo video, donde bandas delincuenciales lanzan amenazas, en esta oportunidad contra los comerciantes de La Alejandría en Cúcuta, las autoridades indican que ya adelantan las investigaciones para determinar quienes serían los autores de esta intimidación.

“Ayer, en horas de la noche, comenzó a circular este video, donde un grupo delincuencial, aparentemente da respuesta al video que circuló durante el fin de semana, por parte del Ejército Gaitanista de Colombia - EGC -” dijo el coronel Fabio Ojeda, comandante de la policía metropolitana de Cúcuta.

Aseguró que tras esta nueva amenaza y teniendo en cuenta las acciones violentas que se presentaron meses atrás contra los comerciantes de La Alejandría, “tomé la decisión de enviar al GAULA, especialmente al grupo de prevención a la extorsión, para que se ponga al frente de la situación”.

Así mismo, aprovechó los micrófonos para “pedirle a los comerciantes que denuncien cualquier anomalía o cualquier persona sospechosa que esté en sus centros comerciales, así mismo, que denuncien cualquier tipo de extorsión”.

Recordó que existen más de 26 bandas delincuenciales que delinquen en la zona de frontera y que cualquiera de estas podrían ser la responsable de esta nueva amenaza.