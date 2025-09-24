Dudas en Santa Fe: ¿Quién dirige ante Medellín en cuartos de final de Copa Colombia?

Continúa la novela entre Jorge Bava e Independiente Santa Fe. En las últimas horas se dio a conocer la información de que el entrenador uruguayo abandonará la institución capitalina para asumir como nuevo director técnico de Cerro Porteño.

La situación tomó por sorpresa a directivos e hinchas cardenales, teniendo en cuenta que el club viene de consagrarse campeón del fútbol colombiano y por ende afrontará la Copa Libertadores del próximo año. Ahora bien, la no renovación de Bava sumado al pago de su cláusula de rescisión de parte de Cerro, fueron los detalles que terminaron por sentenciar la historia del DT.

¿Quién dirige a Santa Fe ante Medellín en cuartos de final de Copa Colombia?

Infortunadamente para Santa Fe, las dudas respecto a su cuerpo técnico llegaron en la previa del crucial partido ante Independiente Medellín, por los cuartos de final ida de la Copa Colombia 2025. Y es que, a pesar de haber viajado junto al plantel rumbo a la capital antioqueña, se especuló con que no dirigiría al club en el Atanasio Girardot.

Según información de El Pulso del Fútbol, Jorge Bava no iba a dirigir al cuadro cardenal en el partido frente al DIM, más allá de que, según contó César Augusto Londoño, el mismo Eduardo Méndez viajó hasta Medellín para charlar con el uruguayo. Sin él, las riendas del equipo las tomaría una vez más Francisco López, quien era el DT interino, tras la salida de Pablo Peirano y previo a la contratación de Bava.

“Yo creo que Santa Fe hizo el esfuerzo para se quedara, pero Bava ya había dicho desde hace unos días que sí. Me parece que deja un muy mal sabor de boca en Colombia, a pesar de haber salido campeón y a pesar de ser un caballero en todo momento. Lastimosamente, esta salida no deja una buena imagen de Jorge Bava. Él se hubiera podido ir, claro que sí, pero le hubiera informado previamente a Santa Fe de su negociación”, comentó al respecto Steven Arce.

Y complementó Londoño: “Hay dos cosas en el tema de la renovación que son claves. Primero, no lo renovaron siendo campeón debido a que costaba demasiado, cuando uno renueva a un técnico campeón le vale el doble. Y en el comunicado de Santa Fe, donde dice que van a mirar cómo le va en los resultados para renovarlo, me da para concluir que no había un convencimiento total de que era el técnico ideal”.

Bava sí estará con Santa Fe en el duelo ante Medellín

Más allá de las dudas, todo parece indicar que Jorge Bava sí dirigirá a Santa Fe en su duelo ante Independiente Medellín por la Copa Colombia 2025.

Así lo confirmó Diego Rueda en El VBAR Caracol: “Confirmamos que Jorge Bava dirige esta noche... Sería de mal gusto si no lo hiciera así”. Claro esta que el mismo DT ya habló con el plantel sobre su adiós definitivo.

🚨❌¡JORGE BAVA YA LE COMUNICÓ A LOS JUGADORES QUE NO CONTINÚA EN SANTA FE!



En este orden de ideas, el estratega uruguayo estará al frente de su partido número 33 con Santa Fe, club con el que fichó el primero de abril y que dejará en este cierre del mes de septiembre. Se marcha de Colombia con un título de Liga, además de 14 partidos ganados, 10 empatados y apenas 8 perdidos,